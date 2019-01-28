Свадебный салон «Wedding story» — это место, где можно найти свадебное платье своей мечты!
Wedding story — Ваша счастливая история! Wedding story не следует моде, он ее создает.
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Главной целью салона Wedding story является помощь в выборе модели платья, отвечающего вашим требованиям и желаниям. Салон старается держать, довольно невысокий уровень цен на платья, несмотря на кризисы и другие факторы, влияющие на стоимость. Ведь все девушки хотят выглядеть в день свадьбы неповторимо и именно правильно подобранное платье это 70% успеха! Салон Wedding story постарался максимально снизить стоимость без потери качества.
Wedding story является производителем свадебных платьев и сотрудничает с производителями из разных стран, тщательно подобранная коллекция дает возможность предложить вам широкий ассортимент по доступной цене. Свадебный салон приглашает вас на примерку сказочных свадебных платьев! Почувствуй себя невестой уже сегодня!
Посетив свадебный Салон Wedding story в Зеленограде, вы поймете, что покупка свадебного наряда — это приятное и веселое времяпрепровождение в кругу близких и друзей. Каждый день в салоне стараются создать для вас уютную и дружескую атмосферу. Кому, как не сотрудникам салона известно, сколь непросто бывает невестам остановить свой выбор на каком-то определенном платье. Учитывая ваши пожелания, формат свадьбы, финансовые возможности Салон Wedding story поможем вам принять правильное решение и развеять сомнения.
Салон «Свадебная история» в Зеленограде — это ваш надежный помощник во всех направлениях подготовки к торжеству. Здесь вы можете купить не только свадебные платья для невесты, а также стильные костюмы для женихов, оригинальные свадебные украшения и аксессуары, которые наверняка понадобятся во время церемонии.
Салон Wedding story готов сам заняться организацией вашей свадьбы и предложить услугу «свадьба под ключ» или же принять участие в подготовке, помогая вам найти нестандартные решения привычных для нас задач:
- Запись к свадебному стилисту, визажисту, парикмахеру, подбор профессиональной косметики;
- Услуги флориста: изготовление букета невесты;
- Услуги фотографа и видеооператора;
- Опытный тамада;
- Заказ машин для свадебного кортежа;
- Оформление зала цветами, шарами, плакатами;
- Заказ свадебного торта;
- Репетиции первого танца молодоженов в удобное для вас время.
Сотрудники салона возьмут на себя все хлопоты, связанные с планированием вашей свадьбы и воплощением планов в жизнь.
Если вы мечтаете об изысканной и сугубо индивидуальной свадьбе, звоните сегодня, и Салон Wedding story превратит ваши мечты в реальность: 8(965)331-14-14
Салон находится по адресу: Зеленоград, корп 401, этаж 2
Телефон: 8(499)519-03-82, 8(965)331-14-14, 8(966)155-36-88
https://www.instagram.comm/elelnmgraa_wlaaing/
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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