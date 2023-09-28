Заниматься в бассейне можно всей семьёй, ведь в Swim Shot много вариантов тренировок:

«аквааэробика»

групповые тренировки (до 8 человек)

индивидуальные тренировки

семейные тренировки

«здоровая спина»

занятия для беременных

свободное плавание.

Заниматься в Школе плавания Swim Shot можно с 4 лет. Ребята научат держаться на воде, плавать с 0, помогут достигнуть личных результатов и подготовят к соревнованиям.