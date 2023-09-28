В 18 районе, в здании «Атак», открыт набор в бассейн, где учат кайфовать от плавания с пользой для здоровья и постоянным развитием.
Самое главное в работе Школы «Swim Shot» — это дружеская атмосфера, эмоции Учеников и наслаждение от воды.
Заниматься в бассейне можно всей семьёй, ведь в Swim Shot много вариантов тренировок:
- «аквааэробика»
- групповые тренировки (до 8 человек)
- индивидуальные тренировки
- семейные тренировки
- «здоровая спина»
- занятия для беременных
- свободное плавание.
Заниматься в Школе плавания Swim Shot можно с 4 лет. Ребята научат держаться на воде, плавать с 0, помогут достигнуть личных результатов и подготовят к соревнованиям.
Тренировки проходят каждый день с самого утра до позднего вечера.
Записывайтесь на первую бесплатную тренировку по кодовому слову «ЗЕЛЕНОГРАДРУ»: wa.me/79771885559
Телефон: 8-499-430-55-95
Адрес: корпус 1801, здание «Атак», -1 этаж
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