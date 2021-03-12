Школа дрессировки собак «К9» приглашает на индивидуальные и групповые занятия 12.03.2021 Школа дрессировки собак «К9»

Хотите видеть рядом надежного компаньона, хорошего защитника, управляемую «городскую» собаку? Школа дрессировки собак «К-9» приглашает на индивидуальные и групповые занятия с опытными кинологами. Большой опыт инструкторов школы, индивидуальный подход, правильно подобранная мотивация для ваших собак помогут достичь желаемых результатов.

Будь то воспитание щенка, исправление нежелательного поведения взрослой собаки, подготовка к сдаче нормативов дрессировки собак (УГС, ВН, ОКД, ЗГС, ЗКС), спорт с собакой (IGP, обидиенс) или подготовка собаки для реальной защиты семьи и имущества.

Занятия проходят в Зеленограде. Но инструктора школы могут выезжать в любой район Москвы и Московской области и проводить занятия на вашей территории
Внимание! Ведется запись на групповые занятия по общему курсу дрессировки с возможностью сдачи на сертификат установленного образца!

Школа дрессировки собак «К9»

Запись и все вопросы по тел.: 8-964-648-74-19; 8-903-014-77-99 (Юрий)
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Метки:
кинолог, дрессировка собак
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