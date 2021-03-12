Занятия проходят в Зеленограде. Но инструктора школы могут выезжать в любой район Москвы и Московской области и проводить занятия на вашей территории

Внимание! Ведется запись на групповые занятия по общему курсу дрессировки с возможностью сдачи на сертификат установленного образца!