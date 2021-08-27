В новом учебном году «Семейная школа «Совушки» приглашает присоединиться ко 2-5 классам, а также к группе дошкольников 6 лет (один год до школы).

Вопросы можно задать по телефону: 8-906-722-38-90.

Адрес: поселок Андреевка, улица Староандреевская, дом 43 корпус 2.

Инстаграм: @semeynaya_shkola_sovushki