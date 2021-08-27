Семейная школа «Совушки» — это сообщество сторонников альтернативного образования в Зеленограде, которое существует уже более 3 лет. Столкнувшись с проблемами современной образовательной системы, родители объединились для создания нового пространства, в основу которого положены ценности семьи и приоритеты ребенка.
Основными ценностями Семейной школы «Совушки» являются:
- Сохранение естественной тяги ребенка к познанию. Происходит это путем создания поддерживающей и принимающей среды и взаимного уважения детей и взрослых, а также наставничества педагогов, которые «заражают» интересом к изучаемому предмету.
- Право ребенка на ошибку. Ведь если ребенок не ошибается, значит планка была слишком низкой. Достижения каждого ребенка оцениваются относительно его собственной планки, а не со средним уровнем группы.
- Прочный образовательный фундамент, который создается путем синтеза достижений как советской педагогики, так и современных программ.
- Здоровьесберегающие технологии в пространстве Семейной школы. Дети учатся ровно столько дней, сколько требуется для усвоения программы. В начальной школе — это 3 дня в неделю, в пятом классе — 4 дня в неделю. Таким образом у ребенка остается время и силы на то, в чем он хочет развиваться индивидуально. Дополнительные дни и часы возможны по индивидуальному выбору.
- Творческое развитие ребенка помогает развивать способность видеть нестандартные решения как в учебе, так и в жизни.
- Экскурсии и походы. Совместные мероприятия вне стен семейной школы не только помогают получать новые знания и впечатления, но также играют важную роль в сплочении коллектива и создании дополнительной мотивации для обучения.
- Занятия по выбору во второй половине дня в «Совушках» способствуют удовлетворению индивидуальных интересов ребенка. С посещения таких занятий можно начать знакомство с семейной школой.
В новом учебном году «Семейная школа «Совушки» приглашает присоединиться ко 2-5 классам, а также к группе дошкольников 6 лет (один год до школы).
Вопросы можно задать по телефону: 8-906-722-38-90.
Адрес: поселок Андреевка, улица Староандреевская, дом 43 корпус 2.
Инстаграм: @semeynaya_shkola_sovushki
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