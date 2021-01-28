Занятия в детском развивающем центре «Талант-клуб» — это увлекательный способ развития ребенка. Тренировка памяти и внимания, и конечно получение нового опыта и знаний. Здесь каждый найдет занятие по душе.

Детский «Талант Клуб» находится в центре Зеленограда, имеет образовательную лицензию и 6 лет опыта успешной работы. Для родителей предусмотрена комфортная зона ожидания и большая парковка.

Занятия проводятся в небольших группах (до 6 человек).