Занятия в детском развивающем центре «Талант-клуб» — это увлекательный способ развития ребенка. Тренировка памяти и внимания, и конечно получение нового опыта и знаний. Здесь каждый найдет занятие по душе.
Детский «Талант Клуб» находится в центре Зеленограда, имеет образовательную лицензию и 6 лет опыта успешной работы. Для родителей предусмотрена комфортная зона ожидания и большая парковка.
Занятия проводятся в небольших группах (до 6 человек).
Направления занятий:
- Подготовка к школе. 1 раз в неделю 90 минут. Возраст 5-7
- Помощь в выполнении домашних занятий для начальной школы (1-4 класс). 4 раза в неделю по 60 минут.
- Английский язык. 2 раза в неделю по 45 минут. Возраст 4-14
- Юный блогер-видеограф. 1 раз в неделю 120 минут. Возраст 8-14
- Ментальная арифметика. 1 раз в неделю 90 минут. Возраст 5-14
- Программирование scratch. Один раз в неделю 120 минут. Возраст 8-14
- Школа развития внимания. Два раза в неделю по 45 минут. Возраст 7-10
- Нейропсихолог. Обсуждается индивидуально.
Детский развивающий центр «Талант-клуб»
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (Бизнес-центр), этаж 3
Телефон:8-495-981-56-01; 8-925-090-26-34 (Сергей)
Е-мейл: info@abit.msk.ru
Сайт: talent-club.ru
Фейсбук: www.facebook.com/Talentclub5
Вконтакте: vk.com/club187141348
Инстаграм: @talentclub5
taplink.cc/talentclub5
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