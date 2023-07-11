Проектное бюро, находящееся в Алабушево (технополис «Москва»), ищет профессионала, который знает как надо и как надо правильно, который не любит легких и типовых задач, творца, который умеет воплощать свои конструкторские идеи в металлокаркасы, перфекциониста, который раз за разом совершенствует совершенное.
Если ты — архитектор, проектировщик или инженер-конструктор, способный развить представление бюро «Аргос» о том, как надо делать проекты быстровозводимых некапитальных металлокаркасных зданий эффективно, красиво и правильно — позвони или напиши, чтобы стать частью команды.
ПБ «Аргос» — это проектная мастерская, где идея воплощается в реальность. «Аргос» создаёт проекты металлокаркасных зданий, сооружений и объекты инфраструктуры в совершенно разных сферах: от авиации до сельского хозяйства. В бюро не просто решают локальные типовые задачи, а выполняют комплексные услуги по проектированию: от идеи, концепции и эскиза, через экспертизу — к разработке рабочей документации и вводу здания в эксплуатацию.
Например, авиаангар в аэропорту Симферополя из типового капитального здания с тривиальным дизайном, с легкой руки проектировщиков превратился в объект некапитального строительства с интересным конструкторским решением. Профиль здания выполнен в виде сечения крыла. Если смотреть сбоку — то строение выглядит как крыло самолета. А нестандартная форма водоотводящих козырьков, напоминающие очертаниями элероны, подчеркивает это сходство.
При проектировании склада готовой продукции производства минеральных удобрений в Череповце были применены новые решения по совместной компоновке каркасно-тентового укрытия и сложных подвесных конструкций конвейерных галерей. Проект на момент запуска не имел аналогов в России, а сама конструкция оказалась настолько экономически эффективной и так понравилась заказчику, что насыпные склады по этому проекту были тиражированы и построены еще в Волхове и Балаково.
Круглогодичный ледовый комплекс «Лисья нора», спроектированный «Аргос» в Дмитровском районе Подмосковья за оригинальные решения был удостоен сразу нескольких наград: лауреат премии SportsFacilities, и победитель конкурса «Сила металла». При проектировании объекта были применены современные системы автоматической регуляции климата и система рекуперации тепла. Уникальность проекта спортсооружения заключается в возможности его трансформации в тир и динамического увеличения вместимости трибун.
Сейчас команда «Аргос» развивает направления проектирования объектов авиационной, спортивной отрасли и зданий для нужд сельского хозяйства. Предлагает и добавляет в проекты решения, которые позволяют сократить расходы на строительство за счет реализации стратегии импортозамещения, а также применяет инжиниринговые решения, которые снижают расходы на эксплуатацию здания.
«Аргос» бросает вызов сам себе: стремится делать проекты еще масштабнее, еще технологичнее, еще уникальнее!
Телефон: 8-495-374-59-10
E-mail: info@pb-argos.ru