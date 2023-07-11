Проектное бюро, находящееся в Алабушево (технополис «Москва»), ищет профессионала, который знает как надо и как надо правильно, который не любит легких и типовых задач, творца, который умеет воплощать свои конструкторские идеи в металлокаркасы, перфекциониста, который раз за разом совершенствует совершенное.

Если ты — архитектор, проектировщик или инженер-конструктор, способный развить представление бюро «Аргос» о том, как надо делать проекты быстровозводимых некапитальных металлокаркасных зданий эффективно, красиво и правильно — позвони или напиши, чтобы стать частью команды.