Пельмени и котлеты от семейного предприятия «Статус» со скидкой до 25 ноября 19.11.2021 Реклама

Фермер из Волоколамска предлагает купить на сайте «Перекресток Впрок» продукцию его семейной компании «Статус» со скидкой. Скидки действуют до 25 ноября.

Вот что говорит Виталий Стативка, директор предприятия о своей продукции: «Все меняется, но не наше качество!
Перейдите по ссылке и узнайте в карточке каждого товара, что думают о нашем качестве ваши соседи. Читайте отзывы реальных людей. Не верите людям, позвоните мне 8-929-539-88-18. Если цены на сайте некорректны и вы переплатили, то я верну вам разницу.
Звоните мне по всем вопросам.

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Метки:
продукты, мясо
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