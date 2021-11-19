Фермер из Волоколамска предлагает купить на сайте «Перекресток Впрок» продукцию его семейной компании «Статус» со скидкой. Скидки действуют до 25 ноября.



Вот что говорит Виталий Стативка, директор предприятия о своей продукции: «Все меняется, но не наше качество!

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