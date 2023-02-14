Открыт новый медицинский центр сети клиник «Никор-мед» — в корпусе 1824 14.02.2023 Реклама

1 февраля в корпусе 1824 состоялось открытие нового центра сети «Никор-мед». Здесь предлагают широкий спектр медицинских услуг, от терапевтических до педиатрии и гинекологии, но особенность именно этой клиники — направление физиотерапии. В Центре ведут приём квалифицированные врачи-специалисты с большим опытом работы.

Беседуем с заместителем главного врача сети клиник «Никор-мед», эндокринологом Еленой Кирасировой

Елена Владимировна поделилась своими впечатлениями о первом дне работы клиники.

—  Открытие нового медицинского центра прошло просто замечательно! Это — дополнительный многофункциональный медцентр компании «Никор-мед», профилированный на педиатрию, гинекологию, физиотерапию, ЛФК и другие направления. Клиника удобно расположена, находится в пяти минутах от станции Крюково.

 — Чем отличается новая клиника от других медицинских центров «Никор-Мед»?

 — Отличие в том, что здесь большой акцент сделан на направление физиотерапии, прием ведут квалифицированные врачи-физиотерапевты с большим опытом работы. Работает кабинет ЛФК. Все физиотерапевтические процедуры направлены на полное восстановление и реабилитацию пациента после травм или операций.

 — Физиотерапию могут проходить взрослые и дети?

 — Да, процедуры проходят взрослые и дети по направлению врача. Сначала проходит консультация физиотерапевта и уже по направлению назначаются соответствующие процедуры.

 — Есть какие-либо ограничения по возрасту?

— Ограничений нет. Все зависит от направления и от профиля в зависимости от процедуры, которую назначит врач.

Услуги центра

Многопрофильный медцентр предлагает широкий спектр услуг:

  • терапевт
  • лор
  • травматология
  • ортопедия
  • физиотерапия
  • ЛФК
  • массаж
  • рефлексотерапия
  • косметология
  • дерматология
  • гинекология
  • урология
  • кардиология
  • неврология
  • эндокринология
  • ревматология
  • педиатр
  • экспертиза временной нетрудоспособности
  • УЗИ
  • функциональная диагностика
  • и более 3000 видов анализов.

Адрес: Зеленоград, корпус 1824 (в 5 минутах от станции Крюково)
Телефон: 8-495-255-55-33

Сайт

Лицензия на оказание медицинских услуг № Л041-01137-77/00395793 от 06.06.2022.

Метки:
медицинский центр, медицинские услуги
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Открыт новый медицинский центр сети клиник «Никор-мед» — в корпусе 1824 Реклама
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