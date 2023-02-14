Беседуем с заместителем главного врача сети клиник «Никор-мед», эндокринологом Еленой Кирасировой

Елена Владимировна поделилась своими впечатлениями о первом дне работы клиники.

— Открытие нового медицинского центра прошло просто замечательно! Это — дополнительный многофункциональный медцентр компании «Никор-мед», профилированный на педиатрию, гинекологию, физиотерапию, ЛФК и другие направления. Клиника удобно расположена, находится в пяти минутах от станции Крюково.

— Чем отличается новая клиника от других медицинских центров «Никор-Мед»?

— Отличие в том, что здесь большой акцент сделан на направление физиотерапии, прием ведут квалифицированные врачи-физиотерапевты с большим опытом работы. Работает кабинет ЛФК. Все физиотерапевтические процедуры направлены на полное восстановление и реабилитацию пациента после травм или операций.

— Физиотерапию могут проходить взрослые и дети?

— Да, процедуры проходят взрослые и дети по направлению врача. Сначала проходит консультация физиотерапевта и уже по направлению назначаются соответствующие процедуры.

— Есть какие-либо ограничения по возрасту?

— Ограничений нет. Все зависит от направления и от профиля в зависимости от процедуры, которую назначит врач.