1 февраля в корпусе 1824 состоялось открытие нового центра сети «Никор-мед». Здесь предлагают широкий спектр медицинских услуг, от терапевтических до педиатрии и гинекологии, но особенность именно этой клиники — направление физиотерапии. В Центре ведут приём квалифицированные врачи-специалисты с большим опытом работы.
Елена Владимировна поделилась своими впечатлениями о первом дне работы клиники.
— Открытие нового медицинского центра прошло просто замечательно! Это — дополнительный многофункциональный медцентр компании «Никор-мед», профилированный на педиатрию, гинекологию, физиотерапию, ЛФК и другие направления. Клиника удобно расположена, находится в пяти минутах от станции Крюково.
— Чем отличается новая клиника от других медицинских центров «Никор-Мед»?
— Отличие в том, что здесь большой акцент сделан на направление физиотерапии, прием ведут квалифицированные врачи-физиотерапевты с большим опытом работы. Работает кабинет ЛФК. Все физиотерапевтические процедуры направлены на полное восстановление и реабилитацию пациента после травм или операций.
— Физиотерапию могут проходить взрослые и дети?
— Да, процедуры проходят взрослые и дети по направлению врача. Сначала проходит консультация физиотерапевта и уже по направлению назначаются соответствующие процедуры.
— Есть какие-либо ограничения по возрасту?
— Ограничений нет. Все зависит от направления и от профиля в зависимости от процедуры, которую назначит врач.
Многопрофильный медцентр предлагает широкий спектр услуг:
- терапевт
- лор
- травматология
- ортопедия
- физиотерапия
- ЛФК
- массаж
- рефлексотерапия
- косметология
- дерматология
- гинекология
- урология
- кардиология
- неврология
- эндокринология
- ревматология
- педиатр
- экспертиза временной нетрудоспособности
- УЗИ
- функциональная диагностика
- и более 3000 видов анализов.
Адрес: Зеленоград, корпус 1824 (в 5 минутах от станции Крюково)
Телефон: 8-495-255-55-33
Лицензия на оказание медицинских услуг № Л041-01137-77/00395793 от 06.06.2022.