Сегодня «АРТИС» — это собственное производство в Зеленограде, более 100 фирменных салонов в Москве, Московской области и в регионах, безупречная репутация и все виды услуг — от разработки 3D-проекта с расстановкой мебели и уникальной программы скидок до пятилетней гарантии на товар и доставки мебели в кратчайшие сроки.

В 2013 году компания выступает на рынок обновленной и более ориентированной на европейские тенденции в области дизайна архитектурной среды, графического и промышленного дизайна. Меняется визуальный образ компании, разрабатываются новые линейки мебели, компания предлагает современные цвета и текстуры.

«АРТИС» — компания единомышленников-профессионалов, очень динамично и стабильно развивается, а потому — всегда на шаг впереди.

Мебельная фабрика «АРТИС» — недорогая корпусная мебель от производителя на Artis21.ru.

Адрес нового салона: г. Химки, дер. Елино, Ул. Летняя, стр. 1.

Открыто: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Телефон: 8-495-644-34-43.

Почта: Artis-elino@artis21.ru.

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