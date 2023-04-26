Новый центр сети «Никор-мед» предлагает широкий спектр медицинских услуг. Особенность именно этой клиники — направление физиотерапии. В Центре ведут приём квалифицированные врачи-специалисты с большим опытом работы. Физиотерапевтическое отделение возглавляет профессор, врач ЛФК, спортивный врач — Филатова Елена Владимировна. Центр находится в корпусе 1824.
Более 30 лет «Никор-мед» лечит жителей Зеленограда, у клиники колоссальный опыт и профессионализм.
Новое оборудование в медицинском центре Никор-Мед. Точная диагностика и лечение.
Здесь, помимо практически всех видов медицинских услуг, будет работать отделение восстановительного лечения: с акцентом на физиотерапию и ЛФК, так как это очень важная составляющая восстановления после перенесённых травм и операций.
Реабилитация спортсменов
В современном спорте травмы являются неотъемлемой частью жизни спортсменов, и важность реабилитации после травм становится все более актуальной. Многопрофильный медицинский центр «Никор-мед» предлагает широкий спектр услуг для восстановления здоровья спортсменов.
Основная цель реабилитации спортсменов в медцентрах заключается в быстром и эффективном восстановлении функциональных возможностей и улучшении качества жизни пациентов. Специалисты медицинских центров используют индивидуальные подходы и современные методики, чтобы обеспечить максимально эффективное восстановление.
Программа реабилитации в медицинских центрах включает:
- диагностику и оценку состояния пациента — врачи проводят комплексное обследование, определяют степень травмы и выявляют индивидуальные особенности организма спортсмена, это позволяет разработать оптимальную программу реабилитации, учитывающую все нюансы
физиотерапию — физиотерапевты применяют различные методы, такие как массаж, ультразвук, магнитотерапия, лазеротерапия и другие, чтобы ускорить процесс заживления тканей и снять болевой синдром
функциональную тренировку — специалисты по реабилитации разрабатывают индивидуальные тренировочные планы, направленные на восстановление мышечной силы, координации, гибкости и выносливости; тренировки постепенно усложняются, чтобы способствовать адаптации организма к нагрузкам
психологическую поддержку — травмы и длительные периоды реабилитации могут оказывать негативное влияние на психологическое состояние спортсмена. Психологи медцентров помогают справиться с эмоциональным стресс.
Адрес: Зеленоград, корпус 1824 (в 5 минутах от станции Крюково)
Телефон: 8-495-877-42-87