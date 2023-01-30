14 января официальный дилер брендов Chery, Geely, Hyundai и Omoda «Автодин» провел детский новогодний праздник для своих клиентов. Гостей ждала интересная и насыщенная программа, а также — вручение сладких подарков и фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Центром мероприятия стало театрализованное представление, в котором маленькие гости окунулись в удивительную атмосферу волшебства и сказки. Ребята встретились с весёлыми эльфами и гномами, доброй Снегурочкой, помогли Деду Морозу спасти Новый год и растопить ледяное сердце Снежной королевы. Для этого им пришлось разгадать много загадок, собрать огромную новогоднюю гирлянду, найти новогодние мелодии, проявить себя в испытаниях на ловкость и смелость.
В продолжение представления было снежное шоу и бумажная дискотека с десятками килограмм бумаги и тонной радости! Дискотека была настолько зажигательной, что даже родители не удержались и присоединились к детям, закидывали друг друга бумажным снегом и весело смеялись.
Взрослые гости на протяжении всего мероприятия проходили тест-драйв нового автомобиля OMODA С5 и смогли по достоинству оценить его возможности на городской трассе.
Дети и родители получили огромную радость, хорошее настроение и заряд позитива на целый год!
«Автодин» — официальный дилер брендов Chery, Geely, Hyundai и Omoda, расположенный в 17 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, предоставляет полный спектр услуг по покупке и обслуживанию автомобилей, а также услуги трейд-ина и выкупа автомобилей с пробегом, кредитования и страхования автомобилей, установку дополнительного оборудования и аксессуаров.
Телефон: 8-495-775-44-00
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