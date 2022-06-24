Корнер японской и паназиатской кухни «Мако» в гастроцентре «Станция» — что внутри?
Ресторан Mako в гастрономическом центре «Станция» представляет новинки — вкуснейшие супы Том Ям и Рамэн объемами почти в один литр, способные утолить голод любого гурмана.
Том Ям
Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда.
Рамэн
Рамэн — японское блюдо с пшеничной лапшой. В Mako наваристый бульон для супа рамэн делается по рецептам знаменитого японского рамэн-мастера Кадзухико Кидзима.
Ежедневно Mako радует своих гостей вкуснейшими блюдами японской кухни в самом сердце Зеленограда.
Контакты
Адрес: улица Панфилова, 11, гастрономический центр «Станция», 2 этаж.
@mako.moscow
Телефон: 8-985-828-73-73
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