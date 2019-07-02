Набор на специалитет «Правовое обеспечение национальной безопасности» (Расследование киберпреступлений) МИЭТ впервые проведёт этим летом. Для поступления нужно сдавать русский язык, обществознание и историю. В этом году обучение на специалитете будет платным, а со следующего года возможен набор на бюджетные места, сообщили Zelenograd.ru в МИЭТе.

Новая образовательная программа направлена на формирование одновременно навыков юриста и программиста, актуальных в условиях цифровизации общества — развития технологий в области блокчейна и криптовалют, карудфандинга, электронных систем идентификации и цифровой экономики в России.

«Цель открытия программы обусловлена потребностями современного общества. Ежедневно совершаются киберпреступления, для раскрытия которых необходимы уникальные знания как в юриспруденции, так и в сфере высоких технологий. Мы находимся на пороге новой технологической революции, которая также потребует участия высококвалифицированных юристов», — рассказал Zelenograd.ru профессор Лев Бертовский, заведующий кафедрой права МИЭТ.