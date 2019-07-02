МИЭТ открыл набор на специалитет «Правовое обеспечение национальной безопасности» (расследование киберпреступлений) 02.07.2019 ZELENOGRAD.RU Реклама

Набор на специалитет «Правовое обеспечение национальной безопасности» (Расследование киберпреступлений) МИЭТ впервые проведёт этим летом. Для поступления нужно сдавать русский язык, обществознание и историю. В этом году обучение на специалитете будет платным, а со следующего года возможен набор на бюджетные места, сообщили Zelenograd.ru в МИЭТе.

Новая образовательная программа направлена на формирование одновременно навыков юриста и программиста, актуальных в условиях цифровизации общества — развития технологий в области блокчейна и криптовалют, карудфандинга, электронных систем идентификации и цифровой экономики в России.

«Цель открытия программы обусловлена потребностями современного общества. Ежедневно совершаются киберпреступления, для раскрытия которых необходимы уникальные знания как в юриспруденции, так и в сфере высоких технологий. Мы находимся на пороге новой технологической революции, которая также потребует участия высококвалифицированных юристов», — рассказал Zelenograd.ru профессор Лев Бертовский, заведующий кафедрой права МИЭТ.

Запуская новый специалитет, кафедра права возрождает юридическое направление обучения в МИЭТе. Лев Бертовский более 30 лет работает в Зеленограде — ранее он был следователем прокуратуры Зеленограда, работал в прокуратуре Зеленограда (старший советник юстиции), судьёй Зеленоградского районного суда. Под его руководством в МИЭТе и других вузах было подготовлено большое количество юристов, которые продолжили работу в следственных органах и суде.

Уникальность новой образовательной программы МИЭТа по уголовно-правовой специализации — в том, что учебный план включает 60% юридических дисциплин (например, уголовное право, гражданское право, теория государства и права и т. д.) и 40% - технических: программирование на языке С; программирование на языке высокого уровня; практикум по промышленному программированию; информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности; объектно-ориентированное программирование; программирование по С #; web программирование; интернет программирование и многие другие.

В процессе обучения студенты пройдут практику в Следственном комитете, прокуратуре, суде, а также различных консалтинговых компаниях. Эти же учреждения могут стать в дальнейшем их работодателями.

Выпускники будут владеть компетенциями, необходимыми для расследования киберпреступлений, юридического сопровождения процедур ICO, краудфандинга, бизнес процессов, реализуемых на технологии «блокчейн». Они смогут оказывать консалтинговые услуги в условиях развития цифрового общества, применять цифровые технологии в юриспруденции и владеть legal tech — программным обеспечением для юридической деятельности и предоставлении юридических услуг, использующих информационные технологии.

Читайте также
«В следующем году на эту специальность будет сложно попасть». МИЭТ открывает новое направление обучения — расследование киберпреступлений

«2019 год стал судьбоносным для программы цифровой экономики России: вносятся изменения законодательство, государственные органы и бизнес начинают использовать блокчейн. Национальная система управления данными, цифровой паспорт — всё это в ближайшие годы охватит каждого человека. Уже сейчас в России наблюдается серьёзный дефицит специалистов, обладающих знаниями в сфере права и высоких технологий», — отметили на кафедре права МИЭТ.

Срок обучения на специалитете «Правовое обеспечение национальной безопасности» — пять лет. Планируется провести набор двух групп студентов очной формы обучения (50 человек).

Контакты Кафедры Права НИУ МИЭТ

 Реклама
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама