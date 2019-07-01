— Лев Владимирович, каковы перспективы у студентов, которые будут обучаться по новому направлению «Расследование киберпреступлений»? Где они смогут потом работать?

— Киберпреступления — одна из задач, которую будут решать наши выпускники. Речь идет о том, что традиционное юридическое образование нацелено, в первую очередь, на решение различных правовых проблем, в том числе, в сфере гражданского права, уголовного права и так далее. В принципе, и мы после пяти лет обучения выпускаем юристов, с нашим дипломом специалистов выпускников будут принимать на работу и в судах, и в прокуратурах, и в Следственном комитете.

Бакалавров в суды в качестве судьи не берут. Человек может поработать там пять лет на практике, но судьей он не станет. То же самое в прокуратуре: бакалавр не сможет стать помощником прокурора без обучения в магистратуре. То есть, бакалавры в настоящий момент не везде воспринимаются как юристы с высшим образованием. Прокуратуры, суды, следственные органы все-таки предпочитают магистров или юристов, закончивших специалитеты.

Мы, во-первых, будем выпускать специалистов, которые востребованы в этих ведомствах. Во-вторых — и это главное, — в России еще не было юридической образовательной программы на стыке с техническими дисциплинами. Если в целом посмотреть на развитие общества, то наиболее перспективные и востребованные специальности будут именно на стыке «физиков и лириков».

— Юрист, следователь, прокурор — это условный гуманитарий. Уникальность новой специальности именно в сочетании гуманитарных и технических знаний?

— Совершенно верно. Уже есть государственные программы по цифровизации общества, цифровой экономике. Но мы же понимаем, что никакая цифровая экономика не может существовать без цифрового судопроизводства, иначе всё это не будет работать. Для цифрового судопроизводства нужны грамотные специалисты, а именно -специалисты одновременно в области права и в сфере высоких технологий.

Таких специалистов мы и будем готовить. Это не значит, что выпускник непременно станет следователем и будет расследовать только киберпреступления. Вариантов намного больше. Хотя это тоже уникальная возможность, и футурологи говорят, что самая востребованная профессия будущего — это как раз специалист по расследованию киберпреступлений. Мне кажется, это реалистичный прогноз. Люди будут работать и в судах, и в прокуратурах, и при этом будут квалифицированными, грамотными специалистами как в юридической, так и в технической сфере.



— Насколько актуально это направление именно для МИЭТа?

— Это совершенно логичное решение и развитие именно для МИЭТа как национального исследовательского университета. Во-первых, это общепризнанный лидер подготовки специалистов в сфере высоких технологий. Во-вторых, здесь шикарная техническая база, чем не могут похвастаться многие уважаемые вузы. В-третьих, здесь очень хорошие специалисты. Техническую часть обучения будут вести лучшие специалисты, ведущие профессора МИЭТа, доктора технических наук. Ну и, конечно, мы обеспечим высокий уровень юридической подготовки.

Я абсолютно уверен, что новое направление будет востребовано. И даже думаю, что в следующем году на эту специальность будет сложно попасть.

— Каковы условия поступления?

— Поступают по результатам ЕГЭ. Требования те же, что предъявляются к юридическим вузам, здесь ничего нового. Для поступления нужно сдавать русский язык, обществознание и историю. Форма обучения очная. В этом году обучение на специалитете будет платным, а со следующего года надеемся, будет возможен набор на бюджетные места.

— Что входит в техническую часть программы обучения?

— Это 40% учебного плана. Программирование на языке С, программирование на языке высокого уровня, практикум по промышленному программированию, информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности, объектно-ориентированное программирование, интернет программирование и многое другое.

— Каково ваше мнение о современном юридическом образовании в целом?

— К сожалению, в вузах достаточно много дисциплин, изучать которые студентам на этом уровне еще рано или вообще не нужно. А на основные дисциплины, столпы, на которых все и держится, — уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс, криминалистика - выделяется недостаточно времени. Вернее, у них отбирают часы в угоду каким-то, на мой взгляд, малозначимым предметам. Поэтому мы оставили в юридической части только нужные, оптимальные дисциплины.

— Что вообще вкладывают в слово «киберпреступление»? Это очень широкое понятие при современном техническом развитии.

— Действительно, это очень широкий диапазон уголовно-наказуемых деяний. Если мы говорим о преступлениях в сфере высоких технологий, то речь идет о кибератаках на банки, завладение денежными средствами и так далее. Высокие технологии используются в том или ином варианте в массе преступлений.

Простой пример. Я в свое время — достаточно давно — работал следователем прокуратуры в Зеленограде. Убили женщину. Мы раскрыли убийство только после того, как в её компьютере восстановили удаленные файлы. В одном из них было резюме убийцы, с указанием всех персональных данных, так что его задержание уже было делом техники. Как выяснилось, преступник пришёл к женщине, они составляли ему резюме для поступления на работу. Произошел конфликт, и он её убил.

Понятно, что это не киберпреступление в прямом смысле слова. Но следователь должен уметь осмотреть компьютер, принять решение о восстановлении уничтоженных файлов и так далее.

— Зачем МВД или Следственному комитету такие широкие специалисты, если они могут привлечь к работе тех же программистов со стороны? Они же назначают такие экспертизы.

— Безусловно, следователь имеет возможность и право — и это обеспечивается нормативными актами, — привлечь специалистов в соответствующей области знаний. Но если он сам не представляет, что такое компьютер, каковы его возможности — он просто не сможет осуществлять расследование, какие бы мощные специалисты не были в его распоряжении.

— Или сделает какие-то ложные выводы.

— Конечно. Следователя можно сравнить с археологом, который изучает прошедшие события. Чтобы их изучить, надо выдвинуть несколько версий и проверить их. Когда останется одна - это и есть собственно истина. И, по большому счету, чтобы выстроить версии, надо в принципе понимать, о чем идет речь. Что такое высокие технологии, какие есть возможности, что происходит.