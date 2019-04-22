Запуская новый специалитет, кафедра права возрождает юридическое направление обучения в МИЭТе. Лев Бертовский более 30 лет работает в Зеленограде — ранее он был следователем прокуратуры Зеленограда, работал в прокуратуре Зеленограда (старший советник юстиции), судьёй Зеленоградского районного суда. Под его руководством в МИЭТе и других вузах было подготовлено большое количество юристов, которые продолжили работу в следственных органах и суде.

Уникальность новой образовательной программы МИЭТа по уголовно-правовой специализации — в том, что учебный план включает 60% юридических дисциплин (например, уголовное право, гражданское право, теория государства и права и т. д.) и 40% - технических: программирование на языке С; программирование на языке высокого уровня; практикум по промышленному программированию; информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности; объектно-ориентированное программирование; программирование по С #; web программирование; интернет программирование и многие другие.

В процессе обучения студенты пройдут практику в Следственном комитете, прокуратуре, суде, а также различных консалтинговых компаниях. Эти же учреждения могут стать в дальнейшем их работодателями.

Выпускники будут владеть компетенциями, необходимыми для расследования киберпреступлений, юридического сопровождения процедур ICO, краудфандинга, бизнес процессов, реализуемых на технологии «блокчейн». Они смогут оказывать консалтинговые услуги в условиях развития цифрового общества, применять цифровые технологии в юриспруденции и владеть legal tech — программным обеспечением для юридической деятельности и предоставлении юридических услуг, использующих информационные технологии.

«2019 год стал судьбоносным для программы цифровой экономики России: вносятся изменения законодательство, государственные органы и бизнес начинают использовать блокчейн. Национальная система управления данными, цифровой паспорт — всё это в ближайшие годы охватит каждого человека. Уже сейчас в России наблюдается серьёзный дефицит специалистов, обладающих знаниями в сфере права и высоких технологий», — отметили на кафедре права МИЭТ.

Срок обучения на специалитете «Правовое обеспечение национальной безопасности» — пять лет. Планируется провести набор двух групп студентов очной формы обучения (50 человек).

Дополнительную информацию о новом специалитете «Правовое обеспечение национальной безопасности» МИЭТа (Расследование киберпреступлений) можно получить по телефонам 8(499) 720-87-71, 8(987)569-0963, email right@miee.ru, devyatkings@gmail.com.