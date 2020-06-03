Медицинский центр «интерМедикум» открылся в Юрлово. Консультация онкологических пациентов и различные виды реабилитаций 03.06.2020 Медицинский центр «интерМедикум»

Медицинский центр «интерМедикум» в мае открыл новый корпус на Пятницком шоссе в деревне Юрлово, дом 89.
Для всех плановых пациентов на базе клиники «интерМедикум» организованы консультации и лечение врачами медцентра. При необходимости интерМедикум привлекает к сотрудничеству ведущих специалистов Москвы и России, среди которых профессора, доктора и кандидаты медицинских наук.
Весь июнь скидка 53% на круглосуточное проживание с 4-разовым питанием и медицинским наблюдением.

В новом корпусе Юрлово реализуются госпитальные программы: по направлению «Онкология» всю работу курирует врач экспертного уровня, онколог, доктор медицинских наук, профессор Генс Гелена Петровна, заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии Московского Государственного медико-стоматологического Университета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ).

В рамках круглосуточного проживания, пациенты получают консультации врача-онколога, профессора или доктора медицинских наук, онкологический консилиум с участием внешних консультантов, индивидуальное сопровождение пациента (услуга «личный врач»), консультации перед проведением лекарственного лечения злокачественных опухолей и врачебное сопровождение лекарственного лечения, проведение химиотерапии, лекарственную терапию и все необходимые процедуры.

Так как с плановой госпитализацией ситуация достаточно напряженная, руководство медицинского центра интерМедикум делает все возможное, чтобы все пациенты имели возможность получать плановое лечение вовремя.

Программа реабилитации после COVID 19

Руководством и специалистами медцентра разработана комплексная 7-дневная программа реабилитации после COVID 19, рекомендованная главным специалистом по медицинской реабилитации Минздрава России, профессором Галиной Ивановой, в которую на время проживания включены:

  • Консультация терапевта до реабилитации
  • Консультация терапевта во время реабилитации
  • Консультация терапевта после реабилитации с назначениями
  • Консультация гематолога
  • Консультация гастроэнтеролога
  • Консультация кардиолога
  • Клинический анализ крови
  • Общий анализ мочи
  • Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, биллирубин общий, биллирубин прямой, С-реактивный белок, Д-димер, гемостазиограмма
  • ВЛОК или аутогемотерапия (7 раз)
  • ЭХО сердца
  • УЗИ брюшной полости
  • Внутримышечные инъекции витаминов (7 раз)
  • Ингаляции с лечебными препаратами (7 раз)
  • Лечебная гимнастика цигун (2 раза)
  • ЭКГ с расшифровкой
  • Круглосуточное проживание с 4-разовым питанием в течение 7 дней

Лечебную физкультуру и гимнастику цигун проводит сертифицированный инструктор, член Всероссийской федерации Цигун Данилова Ольга.

Программа кардиореабилитации

На базе клиники интерМедикум в деревне Юрлово уже действует комплексная программа 7-дневной кардиореабилитации:

  • Консультация кардиолога первичная
  • Консультация кардиолога повторная заключительная с назначениями
  • Консультация кардиолога повторная
  • Консультация терапевта
  • ЭКГ с расшифровкой
  • ЭХО сердца
  • Клинический анализ крови
  • Общий анализ мочи
  • Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, общий белок, биллирубин общий, С-реактивный белок, креатинкиназа, ЛДГ, миоглобин, K/Na/Cl/Mg, креатинин
  • Анализы крови на сахар, мочевую кислоту, холестерин ( ЛПВП и ЛПНП), триглицериды.
  • ЛФК (5 занятий)
  • УЗИ сосудов шеи (Брахеоцефальные)
  • Круглосуточное проживание с 4-разовым питанием в течение 7 дней

В медицинском центре «интерМедикум», расположенном в Зеленограде, в корпусе 1651 основное направление деятельности — скрининговый осмотр пациентов для раннего выявления онкологических заболеваний.
Там проводятся комплексные онкопрограммы со скидкой до 42%.
По всем вопросам размещения и лечения:
+7 (495) 369-12-73
Whatsapp и Viber: +7 (926) 151-16-51
Аккаунты в соцсетях: @intermedicum
Подробности на сайте медцентра интерМедикум intermedicum.ru

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Метки:
медицинский центр, интерМедикум
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