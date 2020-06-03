Медицинский центр «интерМедикум» в мае открыл новый корпус на Пятницком шоссе в деревне Юрлово, дом 89.

Для всех плановых пациентов на базе клиники «интерМедикум» организованы консультации и лечение врачами медцентра. При необходимости интерМедикум привлекает к сотрудничеству ведущих специалистов Москвы и России, среди которых профессора, доктора и кандидаты медицинских наук.

Весь июнь скидка 53% на круглосуточное проживание с 4-разовым питанием и медицинским наблюдением.

В новом корпусе Юрлово реализуются госпитальные программы: по направлению «Онкология» всю работу курирует врач экспертного уровня, онколог, доктор медицинских наук, профессор Генс Гелена Петровна, заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии Московского Государственного медико-стоматологического Университета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ).

В рамках круглосуточного проживания, пациенты получают консультации врача-онколога, профессора или доктора медицинских наук, онкологический консилиум с участием внешних консультантов, индивидуальное сопровождение пациента (услуга «личный врач»), консультации перед проведением лекарственного лечения злокачественных опухолей и врачебное сопровождение лекарственного лечения, проведение химиотерапии, лекарственную терапию и все необходимые процедуры.

Так как с плановой госпитализацией ситуация достаточно напряженная, руководство медицинского центра интерМедикум делает все возможное, чтобы все пациенты имели возможность получать плановое лечение вовремя.