Магазины пивной культуры «Беру выходной» проводят акцию в честь своего дня рождения 30.10.2020 Магазины пивной культуры «Беру выходной»

Магазинам пивной культуры «Беру Выходной» Зеленоград 1 ноября исполняется один год. И в честь дня рождения, будет проводиться праздничная акция. Где будет разыграно:

  • 2 телефона Redmi 9;
  • 6 термосумок;
  • 10 бочонков с пивом;
  • 20 сертификатов на 1000 рублей.

Для участия в акции необходимо совершить покупку от 500 рублей, написать на обратной стороне чека свой номер телефона и бросить в специальный бокс в магазине.
Акция проходит с 1 по 29 ноября 2020 года. 30 ноября в прямом эфире Instagram @bv_zelenograd будут разыграны призы.
Спешите участвовать в акции и побеждайте! Чем больше чеков, тем больше шансов на победу.
Желаем Всем удачи.

Подробности акции узнавайте у продавцов в магазинах.

Адреса магазинов в Зеленограде:

  • улица Новокрюковская, дом 10 в торговом центре «Атлас»
  • Яблоневая аллея, корпус 317А, строение 1

Режим работы: среда-понедельник 11:00 до 23:00, вторник 13:00 до 23:00

Инстаграм @bv_zelenograd

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Метки:
микрорайон 3, район крюково, разливное и крафтовое пиво
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