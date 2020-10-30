Магазинам пивной культуры «Беру Выходной» Зеленоград 1 ноября исполняется один год. И в честь дня рождения, будет проводиться праздничная акция. Где будет разыграно:
- 2 телефона Redmi 9;
- 6 термосумок;
- 10 бочонков с пивом;
- 20 сертификатов на 1000 рублей.
Для участия в акции необходимо совершить покупку от 500 рублей, написать на обратной стороне чека свой номер телефона и бросить в специальный бокс в магазине.
Акция проходит с 1 по 29 ноября 2020 года. 30 ноября в прямом эфире Instagram @bv_zelenograd будут разыграны призы.
Спешите участвовать в акции и побеждайте! Чем больше чеков, тем больше шансов на победу.
Желаем Всем удачи.
Подробности акции узнавайте у продавцов в магазинах.
Адреса магазинов в Зеленограде:
- улица Новокрюковская, дом 10 в торговом центре «Атлас»
- Яблоневая аллея, корпус 317А, строение 1
Режим работы: среда-понедельник 11:00 до 23:00, вторник 13:00 до 23:00
Инстаграм @bv_zelenograd
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