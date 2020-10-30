Для участия в акции необходимо совершить покупку от 500 рублей, написать на обратной стороне чека свой номер телефона и бросить в специальный бокс в магазине.

Акция проходит с 1 по 29 ноября 2020 года. 30 ноября в прямом эфире Instagram @bv_zelenograd будут разыграны призы.

Спешите участвовать в акции и побеждайте! Чем больше чеков, тем больше шансов на победу.

Желаем Всем удачи.