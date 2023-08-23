«ВкусВилл» с радостью сообщает вам — в 23 районе Зеленограда 23 августа на 1 этаже торгового центра «Столица» открылся первый в районе магазин этой сети.
Здесь представлен широкий ассортимент мясной гастрономии, бакалеи, молочной продукции, самых свежих фруктов и овощей, десертов, детского питания, замороженной продукции, а также бытовой химии, средств личной гигиены и косметики.
Во «ВкусВилл» постоянно проводятся акции и начисляются бонусы на виртуальную карту лояльности. С помощью карты у вас всегда есть доступ ко всем актуальным акциям и скидкам, появляется возможность получать приятные бонусы в день рождения.
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