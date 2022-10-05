Магазин мужской одежды больших размеров «Великан» переехал из корпуса 1818 на Георгиевский проспект 37, корпус 1. Покупателей ждёт новая коллекция «Осень-зима 2022-2023». Размеры — от 56 до 82.
Куртки и безрукавки
Размеры от 58 до 82
Джинсы и спортивные брюки
Размеры от 56 до 80
Толстовки
Размеры от 58 до 80
Трикотаж, рубашки, сорочки
Поло, джемпера, жакеты, футболки с длинным рукавом.
Акции, дисконт
В октябре проходит акция — дисконтная карта выдается при покупке на сумму от 8000 рублей (вместо 10000 рублей), которая позволят вам совершать дальнейшие покупки со скидкой 10%.
Дисконтные карты магазина «Великан», выданные ранее — действительны.
Магазин «Великан» ждёт вас!
Новый адрес: Георгиевский проспект 37, корпус 1. (200 метров от Зельгросса).
Других филиалов у «Великана» в Зеленограде — нет.
Режим работы:
- с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00
- в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00
Контактный телефон: 8-916-724-72-45.
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