Магазин авторской одежды российского дизайнера Olga Grinyuk (Ольга Гринюк) недавно открылся в ТЦ «Fashion House Аутлет Шереметьево», вход «Париж». В честь открытия магазин разыгрывает три сертификата на покупки в магазине — на суммы 7 000, 5 000 и 3 000 рублей.
Компания работает уже более 20 лет, и за это время появилось огромное количество лояльных клиентов, которые ценят качество, уникальность и особую женственность платьев от бренда Olga Grinyuk.
Условия участия в розыгрыше — в закрепленном посте на страницах магазина: Вконтакте, Телеграм, Инстаграм*.
Магазин работает: каждый день с 10 до 22 часов.
Адрес: ТЦ «Fashion House Аутлет Шереметьево», вход «Париж», секция 122.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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