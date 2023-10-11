Компания работает уже более 20 лет, и за это время появилось огромное количество лояльных клиентов, которые ценят качество, уникальность и особую женственность платьев от бренда Olga Grinyuk.

Условия участия в розыгрыше — в закрепленном посте на страницах магазина: Вконтакте, Телеграм, Инстаграм*.

Магазин работает: каждый день с 10 до 22 часов.

Адрес: ТЦ «Fashion House Аутлет Шереметьево», вход «Париж», секция 122.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена