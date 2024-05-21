В рамках программы Летней школы будет проходить специальный подготовительный курс для детей, поступающих в 1-й предпрофессиональный класс по образовательной программе «Хореографической творчество» на 2024-2025 учебный год. Программа подготовки включает в себя уроки ритмики-танца, партерной гимнастики, классического танца, а также изучение элементов танцевальных номеров из репертуара школы.



Просмотр детей в 1-й класс будет проходить в школе 31 мая, в 18:00. Чтобы пройти профессиональные испытания, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru или по телефону 8-495-944-66-22.



Адрес: корпус 127, вход с Центрального проспекта.