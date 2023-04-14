Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016)
Программа летнего клуба
Четыре тематические смены:
- Пространство открытий — с 1 по 15 июня
- Территория творчества — с 19 по 30 июня
- Думай, дерзай, достигай — с 31 июля по 10 августа
- Чудо-остров — с 14 по 24 августа.
Время пребывания детей в клубе:
- с 9:00 до 17:00.
Интересные занятия:
- ментальная арифметика
- скорочтение
- посещение кибершколы
- творческие и кулинарные мастер-классы
- увлекательные экскурсии, походы и прогулки на свежем воздухе.
Вкусный комплексный обед в кафе и полезные перекусы в течение дня.
Проведи лучшее лето без интернета!
Цены и скидки
Стоимость смены:
- до 25 апреля — 17 000 рублей
- до 25 мая — 18 000 рублей
- с 1 июня — 20 000 рублей.
Обед в кафе: оплачивается отдельно.
Бронь смены: депозит 5000 рублей (невозвратный).
Контакты
Телефон: 8-977-505-66-10
Адрес: Зеленоград, корпус 2016, как добраться
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