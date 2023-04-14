Летний клуб студии «Чудо» — тематические смены, интересные занятия, увлекательные прогулки 14.04.2023 Реклама

Студия «Чудо» приглашает в Летний клуб — 2023. Детей от 6 до 10 лет ждут четыре тематические смены, интересные интеллектуальные и творческие занятия, увлекательные прогулки и походы. Успейте забронировать место — самые низкие цены действуют до 25 апреля.

Программа летнего клуба

Четыре тематические смены:

  • Пространство открытий — с 1 по 15 июня
  • Территория творчества — с 19 по 30 июня
  • Думай, дерзай, достигай — с 31 июля по 10 августа
  • Чудо-остров — с 14 по 24 августа.

Время пребывания детей в клубе:

  • с 9:00 до 17:00.

Интересные занятия:

  • ментальная арифметика
  • скорочтение
  • посещение кибершколы
  • творческие и кулинарные мастер-классы
  • увлекательные экскурсии, походы и прогулки на свежем воздухе.

Вкусный комплексный обед в кафе и полезные перекусы в течение дня.

Проведи лучшее лето без интернета!

Цены и скидки

Стоимость смены:

  • до 25 апреля — 17 000 рублей
  • до 25 мая — 18 000 рублей
  • с 1 июня — 20 000 рублей.

Обед в кафе: оплачивается отдельно.

Бронь смены: депозит 5000 рублей (невозвратный).

Контакты

Телефон: 8-977-505-66-10
Адрес: Зеленоград, корпус 2016, как добраться

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Метки:
дети, образование и обучение, летний отдых, Чудо
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Летний клуб студии «Чудо» — тематические смены, интересные занятия, увлекательные прогулки Реклама
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