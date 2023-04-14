Студия «Чудо» приглашает в Летний клуб — 2023. Детей от 6 до 10 лет ждут четыре тематические смены, интересные интеллектуальные и творческие занятия, увлекательные прогулки и походы. Успейте забронировать место — самые низкие цены действуют до 25 апреля.