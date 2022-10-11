Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016) 11.10.2022 Реклама

Студия «Чудо» приглашает детей от двух лет на весёлые и интересные занятия по методу игровой логопедии. Есть несколько учебных курсов — от развивающей программы для самых маленьких до программы по подготовке к школе. Занятия проходят в корпусе 2016.

«Школа Дошколят»

Эффективная и интересная подготовка к школе.

Структура каждого занятия включает:

  • обучение чтению, основы грамоты — развитие речи
  • знакомство с математикой, основами геометрии
  • решение логических задач
  • подготовку руки к письму
  • печатную каллиграфию.

Индивидуальный подбор программы после диагностики.

Курсы для детей разного уровня подготовки: базовый, продвинутый, интенсивный и логопедический.

Индивидуальные и групповые занятия (не более 7 детей).

Удобное расписание — в студии работают более 12 групп.

Подготовительный класс

Ещё не школа, уже не сад. Это группа кратковременного пребывания для тех, кто хочет постепенно, бережно, в игровой форме подготовить ребенка к поступлению в любую школу Москвы.

В расписании класса следующие занятия: чтение/обучение грамоте, математика, окружающий мир, английский язык, творческая мастерская, интеллектуальный тренинг.

«Говорилка» — развивающие занятия

Структура каждого занятия включает: артикуляционную и пальчиковую гимнастику, логоритмику, задания на развитие речи, моторики рук, способствующие активизации речевых центров мозга, сенсомоторные игры, работу над слоговой структурой слова, развитие речевого выдоха.

«Умнички» — комплексные развивающие занятия

Структура каждого занятия включает:

  • формирование математических представлений
  • развитие памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения
  • развитие мелкой моторики руки
  • развитие речи
  • пальчиковую гимнастику
  • подготовку руки к письму
  • обучение чтению.

Курс «Скорочтение»

Ваш ребёнок сможет:

  • увеличить скорость чтения в 2-3 раза
  • научиться понимать смысл прочитанного, выделять главную мысль, пересказывать
  • повысить концентрацию внимания
  • легко запоминать новую информацию.

Курс «Каллиграфия»

Ваш ребёнок научится:

  • правильно держать ручку
  • писать базовые элементы букв
  • писать буквы, соединения, контролируя высоту, ширину и наклон
  • запомнит речевые формулы всех букв, станет аккуратнее и внимательнее.

Благодаря методам игровой логопедии, занятия не похожи на традиционные за столом перед зеркалом (но к такой форме тоже чуть-чуть прибегают).

Дети могут сидеть на полу или под столом, рисовать манкой, сдувать цветные пёрышки, петь песни, пересыпать крупы или запускать кораблики в тазике с водой.

Логопед занимается диагностикой и коррекцией звукопроизношения, развитием фонематического слуха, познавательных способностей, формированием грамматического строя речи и обучением чтению.

Телефон: 8-977-505-66-10
Адрес: Зеленоград, корпус 2016

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
образование и обучение, логопед и развитие речи, подготовка к школе, Чудо
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