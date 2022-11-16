Команда квиза «Мозгобойня», который работает в Зеленограде больше пяти с половиной лет, проводит игровые мероприятия для компаний в ресторанах, офисах и за городом. Квизы прекрасно впишутся в любой формат праздника. Есть несколько видов игры: от классической угадайки до караоке-баттла. Они преобразят дежурное корпоративное мероприятие и помогут провести вечер без надоевших конкурсов, неловких ситуаций и ненужной скуки. Бронируйте даты для вечеринок.