Команда квиза «Мозгобойня», который работает в Зеленограде больше пяти с половиной лет, проводит игровые мероприятия для компаний в ресторанах, офисах и за городом. Квизы прекрасно впишутся в любой формат праздника. Есть несколько видов игры: от классической угадайки до караоке-баттла. Они преобразят дежурное корпоративное мероприятие и помогут провести вечер без надоевших конкурсов, неловких ситуаций и ненужной скуки. Бронируйте даты для вечеринок.
Текстовые, видео, музыкальные вопросы для игроков с самой разной степенью эрудиции. 7 туров по 7 вопросов — каждый найдёт область, где он сможет блеснуть знаниями перед коллегами.
Два часа развлекательной музыкальной викторины с атмосферой караоке. Здесь не будет вопросов об истории музыки или биографии музыкантов. Только любимые песни, знакомые клипы и безудержное желание петь и танцевать!
Единственный в мире квиз не на знания и эрудицию, а на логику и интуицию. Вам предстоит отгадать самую популярную версию ответа обычных прохожих! Все команды борются на равных в этой игре, школьники выходит на равных условиях с магистром интеллектуальных игр.
Ноябрь — самое время планировать корпоративные новогодние мероприятия и бронировать даты для вечеринок.
Присылайте заявки и вопросы команде «Мозгобойни».
Телефон: 8-916-824-58-59
Почта: vladimir.savin@mozgo.team
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