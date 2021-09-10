Компания OnGrid Systems приглашает на работу Python и JavaScript программистов 10.09.2021 Реклама

OnGrid Systems — компания была основана в начале 2017 года группой инженеров, которые решили использовать свои обширные знания и опыт в области телекоммуникаций, информационной безопасности, разработки программного и аппаратного обеспечения в новой области: разработке блокчейн- и децентрализованных систем.

За 4 года компания приняла участие в реализации более 50 проектов, связанных с интеграцией технологии блокчейн и разработкой децентрализованных платформ. Среди реализованных нами проектов большой набор бизнес-приложений, DAO-платформ, DeFi-платформ, токенсейл смарт-контрактов, а также разработка архитектуры криптографических смарт-карт, софтверных кошельков и программного обеспечения POS-терминалов.

На текущий момент формируется дополнительная команда разработки под новый международный проект в сфере финтех/DeFi.

Открыты следующие вакансии:

  • Middle Python разработчик;

  • Middle JS/React разработчик;

Требования:

  • Владение одним из высокоуровневых языков — python3 и/или JavaScript;

  • Знание Web-технологий от браузера до веб-сервера, протокола HTTP;

  • Владение практиками совместной работы с кодом в Github/Gitlab;

  • Знание Linux в части сети и базового администрирования;

  • Знание английского языка на уровне чтения технической документации;

Будет большим плюсом:

  • Понимание архитектуры децентрализованных приложений и смарт-контрактов (EVM);

  • Заинтересованность в децентрализованных технологиях и развитии быстроразвивающихся стеков;

  • Владение английским языком на уровне Upper-intermediate+;

Условия:

  • Гибкий график в одном из офисов. Сейчас работают два офиса — в г. Зеленоград и в г. Клин.

  • Иногородним соискателям помощь в релокации;

  • Рабочий ноутбук MacBook Pro или аналогичный;

  • Размер зарплаты по итогам собеседования;

  • Ежемесячные премии, премии по итогам сдачи проектов;

  • Возможность профильного обучения за счет компании (оплата конференций, курсов, хакатонов);

  • Для желающих зарабатывать больше есть много возможностей для роста (взятие на себя роли team lead, ведение внутреннего обучения, подготовка документации и написание статей).

Заработная плата от 100 000р.

Офис расположен по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4, 27 этаж.

Тел: 8-906-750-52-57

d.suldin@ongrid.pro

Сайт: ongrid.pro

Вакансия на HH

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Метки:
работа, савелкинский проезд, OnGrid Systems
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