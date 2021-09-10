За 4 года компания приняла участие в реализации более 50 проектов, связанных с интеграцией технологии блокчейн и разработкой децентрализованных платформ. Среди реализованных нами проектов большой набор бизнес-приложений, DAO-платформ, DeFi-платформ, токенсейл смарт-контрактов, а также разработка архитектуры криптографических смарт-карт, софтверных кошельков и программного обеспечения POS-терминалов.

На текущий момент формируется дополнительная команда разработки под новый международный проект в сфере финтех/DeFi.