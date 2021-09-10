OnGrid Systems — компания была основана в начале 2017 года группой инженеров, которые решили использовать свои обширные знания и опыт в области телекоммуникаций, информационной безопасности, разработки программного и аппаратного обеспечения в новой области: разработке блокчейн- и децентрализованных систем.
За 4 года компания приняла участие в реализации более 50 проектов, связанных с интеграцией технологии блокчейн и разработкой децентрализованных платформ. Среди реализованных нами проектов большой набор бизнес-приложений, DAO-платформ, DeFi-платформ, токенсейл смарт-контрактов, а также разработка архитектуры криптографических смарт-карт, софтверных кошельков и программного обеспечения POS-терминалов.
На текущий момент формируется дополнительная команда разработки под новый международный проект в сфере финтех/DeFi.
Открыты следующие вакансии:
Middle Python разработчик;
Middle JS/React разработчик;
Требования:
Владение одним из высокоуровневых языков — python3 и/или JavaScript;
Знание Web-технологий от браузера до веб-сервера, протокола HTTP;
Владение практиками совместной работы с кодом в Github/Gitlab;
Знание Linux в части сети и базового администрирования;
Знание английского языка на уровне чтения технической документации;
Будет большим плюсом:
Понимание архитектуры децентрализованных приложений и смарт-контрактов (EVM);
Заинтересованность в децентрализованных технологиях и развитии быстроразвивающихся стеков;
Владение английским языком на уровне Upper-intermediate+;
Условия:
Гибкий график в одном из офисов. Сейчас работают два офиса — в г. Зеленоград и в г. Клин.
Иногородним соискателям помощь в релокации;
Рабочий ноутбук MacBook Pro или аналогичный;
Размер зарплаты по итогам собеседования;
Ежемесячные премии, премии по итогам сдачи проектов;
Возможность профильного обучения за счет компании (оплата конференций, курсов, хакатонов);
Для желающих зарабатывать больше есть много возможностей для роста (взятие на себя роли team lead, ведение внутреннего обучения, подготовка документации и написание статей).
Заработная плата от 100 000р.
Офис расположен по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4, 27 этаж.
Тел: 8-906-750-52-57
d.suldin@ongrid.pro
Сайт: ongrid.pro