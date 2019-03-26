Дождались весны, перезимовали! Пора снимать зимнюю резину с вашего авто!

В СТО Зеленоград, все, что связано с этим действом — проведут быстро и качественно. Так же — там можно оставить зимнюю резину на хранение. Порадуйте вашу жену и и ваш балкон отсутствием зимней резины.

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Автосервис «СТО Зеленоград» оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей. Вас порадует высокое качество предоставления услуг, комфортная зона ожидания, низкие цены и наши специальные предложения.