Качественный шиномонтаж в СТО Зеленоград. Получите свою скидку 26.03.2019 Автосервис «СТО Зеленоград» Реклама

Дождались весны, перезимовали! Пора снимать зимнюю резину с вашего авто!
В СТО Зеленоград, все, что связано с этим действом — проведут быстро и качественно. Так же — там можно оставить зимнюю резину на хранение. Порадуйте вашу жену и и ваш балкон отсутствием зимней резины.
При записи online — скидка 5%.
Автосервис «СТО Зеленоград» оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей. Вас порадует высокое качество предоставления услуг, комфортная зона ожидания, низкие цены и наши специальные предложения.

Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.

Ниже вы можете ознакомиться с основным перечнем наших услуг:

  • Автомойка. Химчистка. Полировка.
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
  • Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;

На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм наших специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У Вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили! «СТО Зеленоград» к вашим услугам.

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Автосервис СТО Зеленоград/youtube.com

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Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

+7(499)490-45-26

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