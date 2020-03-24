Качественный шиномонтаж и хранение сезонной резины в СТО Зеленоград 24.03.2020 Автосервис «СТО Зеленоград»

Дождались весны, перезимовали! Пора менять снимать зимнюю резину с вашего авто. В СТО Зеленоград, все, что связано с этим действом — проведут быстро и качественно. При записи online — скидка 5%. Так же — там можно оставить зимнюю резину на хранение, порадуйте вашу жену и и ваш балкон её отсутствием.

СТО Зеленоград оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей.

Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.

Основные услуги СТО Зеленоград:

  • Автомойка. Химчистка. Полировка.
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике.
  • Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
  • Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;
  • Кузовной ремонт.

На «СТО Зеленоград» приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили!
«СТО Зеленоград» к вашим услугам!

Адрес: Алабушево, улица Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

+7(499)490-45-26

ВК: https://vk.com/stozelenograd

ФБ: https://www.facebook.com/stozelenograd.ru/

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Метки:
автомобиль, алабушево, автосервис, СТО-Зеленоград
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