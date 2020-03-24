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СТО Зеленоград оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей.
Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.
Основные услуги СТО Зеленоград:
- Автомойка. Химчистка. Полировка.
- 3D развал-схождение;
- Ремонт любой сложности;
- Все виды слесарных работ;
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
- Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике.
- Установка дополнительного оборудования;
- Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
- Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
- Заправка и ремонт кондиционеров;
- Тестирование и чистка форсунок;
- Ремонт квадроциклов и багги;
- Антикоррозийное покрытие;
- Шумоизоляция;
- Вклейка стекол;
- Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
- Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;
- Кузовной ремонт.
На «СТО Зеленоград» приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили!
«СТО Зеленоград» к вашим услугам!
Адрес: Алабушево, улица Овражная, дом 33
+7(499)490-45-26
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