— Алексей, напомните, в чем суть работы Центра функциональной стоматологии.

— Центр функциональной стоматологии — это клиника полного цикла, где оказывается весь спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия, реабилитация. Это команда врачей-специалистов разных стоматологических профилей, которые постоянно учатся, и развиваются, и прекрасно взаимодействуют между собой в работе, обеспечивая междисциплинарный подход к лечению.

— В чем заключается функциональность в целом и в частности, применительно к вашей специальности?

— Я думаю, будет понятнее, если я расскажу о функциональности с точки зрения ортопедии, поскольку я врач-ортопед. Ортопедия — это узкая направленность в стоматологии, которая фокусируется на протезировании зубов для улучшения функциональности и эстетики. Ортопед (в простонародье — «протезист») всегда занимался нормализацией функции жевания. Сейчас, в период бурного развития новых материалов в стоматологии, мы придаем большое значение и эстетике. Из этого следует, что нормализация жевательной функции и эстетики — это и есть функциональность в нашем понятии.

— Протезирование — это всегда актуально для людей, у которых проблемы с зубами, а таковых, мне кажется, сейчас большинство. Чем отличаются ортопедические услуги в вашем центре и те, что предлагают в других стоматологических кабинетах и клиниках?

— Как правило, обращаясь к стоматологу ортопеду в нашем Центре специалист начинает свою консультацию с тщательного обследования пациента. Диагностика — это основа грамотного лечения. Для качественной диагностики в нашем Центре есть все необходимые инструменты, начиная с фотопротокола и заканчивая ЗD сканированием полости рта пациента. После обследования составляется план лечения, индивидуально для пациента, где, учитывая именно та проблема, с которой он обратился. В плане прописаны все этапы лечения и их последовательность. Чтобы хорошо сделать свою работу — поставить зубы эстетично и функционально — стоматолог-ортопед при необходимости подключает к работе разных специалистов: это может быть и врач-пародонтолог, и терапевт, и ортодонт. То есть он собирает коллектив врачей и дальше «ведет» пациента, контролирует на всех этапах работы с пациентом.

— Значит ли это, что при любой проблеме для каждого пациента собирается консилиум врачей?

— Обязательно, если говорить о первичной консультации — мы, как правило, знакомимся с пациентом и никогда не предлагаем решение, пока не поставим ему правильный диагноз. Первичную консультацию мы начинаем с оформления специальной анкеты, в которой указываем те вопросы, на которые сам пациент никогда бы не обратил внимание — а для нас это может быть очень важным в установке сопутствующих заболеваний. На первичной консультации мы обязательно делаем фотографии пациентов, по протоколу. После фотографии мы начинаем визуальный и пальпаторный осмотр пациента — обязательное исследование мышц. Далее, если необходимо, мы снимаем слепки — получаем модели зубных рядов. Как правило, модели загипсовываются в специальный прибор, который называется «артикулятор» — для того, чтобы были не просто верхняя и нижняя челюсть, а чтобы они были именно в том прикусе, с которым пришел к нам пациент.

После того, как мы проконсультировали пациента, направляем его (если нужно) на дополнительные методы исследования, такие как компьютерная томограмма, МРТ и др. В это время врач-стоматолог собирает консилиум из различных врачей-специалистов — опять же, если это необходимо. Это может быть хирург-пародонтолог, терапевт, ортодонт. И представляем пациенту комплексный план лечения, комплексное решение его проблемы. Пациенту никогда не предлагается только один план лечения, всегда существует альтернативный. Я как врач должен диагностировать сопутствующие заболевания, потому что, искренне, я хотел бы, чтобы так относились и ко мне, когда я обращаюсь в клинику.

— Вы упомянули фотографии — это фото челюсти, зубов, нижней части лица?

— Это протокол фотографий, он начинается с внешней — профиль, анфас — определенные положения, и это фото внутренние — в прикусе, с открытым ртом, сбоку, верхняя, нижняя челюсти. Это очень важно, когда мы готовим пациента на ортодонтическое лечение или же на ортопедическое лечение, потому что при постановке коронки часто меняется и профиль человека — мы на этом этапе должны грамотно просчитать все функциональные вопросы. Допустим, неграмотно поставленные коронки в переднем отделе могут приподнять губу и придать человеку совершенно другой вид. Когда человек приходит совсем без зубов, мы его фотографируем «до» и «после» — для понимания качественной услуги нам этот момент не мало важен. У нас есть критерии качества, по которым мы судим о своей работе.

— Какие виды протезирования вы предлагаете в Центре?

— Мы предлагаем полный комплекс ортопедического лечения— это съемный и несъемный виды протезирования. Коронки, вкладки и накладки, а также виниры. Все виды съемнного протезирования — Бюгельные протезы, полные и частично сьемные протезы и т. д. Мы сейчас широко используем протезирование на имплантантах, а также все виды безметалловых коронок, с внутренним особо прочным каркасом. Они более эстетичные, прочные и отвечают всем современным требованиям.

— Каков период лечения от момента первой консультации до ухода пациента с имплантом, например?

— Если говорить о какой-то локальной, небольшой работе — возьмем не имплантацию, а банальную постановку коронки. Допустим, нужно поставить, отреставрировать один зуб! При условии, что никаких проблем с зубом нет, нет очагов хронической инфекции, например, уверен, что за неделю мы работу сделаем. Если мы говорим о комплексном лечении, то, конечно, здесь требуется чуть больше времени. Как правило, ортодонтия занимает восемь месяцев минимум. Если мы говорим об имплантации, то необходимо время для его приживляемости, по-научному, интеграции, то это занимает около двух-трех месяцев. На самом деле, важна не быстрота выполняемой работы, а качество. Многие пациенты хотят все сделать быстро, особено в наше время. На что я все время говорю — хотите быстро или хорошо? Как правило, пациенту нужно, чтобы было качественно и это наш приоритет!

— Какие импланты, какой вид протезирования сейчас пользуется особым спросом?

— Сейчас в стоматологию пришли новые технологии, они широко рекламируются и используются. Пациенты у нас грамотные, они все пользуются интернетом, читают, в том числе, наш сайт, где представлена различная информация. Они предъявляют высокие требования к эстетике, поэтому все больше и больше мы делаем несъемных работ — это коронки на безметалловой основе; на основе оксида циркония, либо прессованная керамика. Такая работа более эстетична. В определенных моментах она даже более прочная, хотя внешне кажется очень хрупкой. Многие пациенты оценивают коронки с чисто механической точки зрения: можно ли на нее наступить — сломается ли она, можно ли ее в стену бросить — не треснет ли она? На самом деле, в полости рта, зубы работают по другому и здесь важна не прочность коронки как таковая, а правильная биомеханика смыкания зубов, а так же гармоничная работа мышц и сустава. Это мы и достигаем в процессе лечения.

Я хотел бы упомянуть о нашей концепции протезирования, она тоже немного отличается, я называю её «одна коронка — один зуб. Мы исходим из того, что у нас есть каждый зубик в отдельности, так же и стараемся работать. То есть, если приходит человек, у которого нет одного зуба, то ему предлагается, конечно, имплантация — если это возможно, если есть необходимый объем кости, и нет сопутствующих серьезных заболеваний. Многие до сих пор просят сделать мост. В природе вообще нет мостов в полости рта. Мост — это мостовидный протез, когда замещается дефект одного или нескольких зубов, и необходимо точить два соседних зуба, для того чтобы поставить протез. Немного грубое слово, но мост все равно является протезом. Мост больше двух единиц не вписывается в концепцию функциональности, поэтому моя цель — и я всегда это объясняю на консультации — сделать, как в природе. То есть каждый зуб должен быть в отдельности, он должен прочищаться, промываться, в полости рта. Я стараюсь объяснять это пациентам, и многие, сделав такую работу, видят преимущества — у них каждый зуб выполняет свою функцию, каждый имеет микроподвижность.

— Если говорить о съемном протезировании, когда ряд зубов уже потерян, — что вы предлагаете?

— Съемные протезы мы все реже и реже делаем в связи с тем, что у нас появился целый ряд замечательных хирургов-имплантологов. В нашем центре ведут прием челюстно-лицевые хирурги, хирурги -имплантологи. Конечно, мы делаем съемные протезы, тем более что материалы, которые мы используем для съемного протезирования, гипоаллергенны, более удобны. Это не те протезы, которые у нас в памяти.

— Которые клали на ночь в стакан?

— Да, как говорят у нас — «на присоске». С появлением имплантации у нас исчезло классическое понимание съемного протеза. Как правило, всегда возможно поставить два мини-импланта, допустим, на беззубую челюсть. Даже тот же съемный протез держится намного лучше и фактически не вызывает тех неприятных ощущений, когда проходит какое-то движение. Человек нормально ест, получает полную реабилитацию. Но, все чаще наши пациенты выбирают несьемную конструкцию как более функциональную

— Я понимаю, что есть разные расценки на разные виды стоматологических услуг. Просто ведь — действительно дорого. Можно ли сказать, что Центр функциональной стоматологии — это одна из самых дорогих клиник в Зеленограде?

— Нет, так сказать нельзя. Конечно, мы позиционируем себя как клиника бизнес-уровня. У нас есть свой пациент, грамотный, который хочет понять свою проблему и решить ее раз и навсегда. При этом для нас важным остается соотношение цена — качество, и здесь мы лидеры!

— После протезирования какое-то время человек, условно говоря, привыкает к новым зубам. Что бы вы посоветовали делать в этот период?

— Вообще, мы стараемся сделать так, чтобы человек не привыкал. Понятие функциональности в этом и заключается — чтобы было удобно, чтобы человек не испытывал никакого дискомфорта после лечения. Наш техник все работы делает с увеличением для большей точности и в артикуляторе, это прибор, который максимально точно воспроизводит все движения нашей челюсти. Если говорить о несъемном протезировании — коронках, винирах — как правило, люди не должны к ним привыкать. Так чаще всего и происходит. Если говорить о съемных протезах, то у них всегда есть микроподвижность в полости рта, поэтому возможны и процесс реабилитации пациента, и дискомфорт.

— Можно ли сказать в нескольких словах, что в итоге получает пациент, который обратился в вашу клинику?

— Он получает — повторюсь — индивидуальный подход к решению его проблемы. Наша цель — полноценная реабилитация пациента по всем стоматологическим профилям. Помимо этого, пациент получает комплексный подход: в нашем центре работают грамотные специалисты, которые могут со всех сторон решить его проблему; плюс — лучшее соотношение цены и качества. Кроме этого, приходя в нашу клинику, многие пациенты отмечают комфорт при лечении. Мы используем самые последние материалы при анестезии, поэтому пациент может не беспокоиться по поводу неприятных ощущений на приеме. Мы развиваемся, надеюсь, что пациенты это заметят и оценят по достоинству.

— В каких условиях происходит лечение? Может ли пациент лежать?

На слуху, что многие клиники работают в четыре руки. На самом деле, многие заявляют об этом, но мало кто делает. Мы как раз работаем в четыре руки с ассистентом. Пациент располагается определенным образом, как правило, лежа и полулежа. Это достаточно сложный метод работы, в этом плане наших ассистентов мы хорошо подготовили, поэтому работа слаженная. Пациенту обязательно предлагаются очки, чтобы яркий свет не бил в глаза, и ему было более комфортно. У нас «свежее» оборудование, немецкое, качественное. Кресла сделаны таким образом, что удобно находиться в положении «лежа», даже беременным. Пациенты отмечают, что нигде не давит и очень удобно находиться в кресле.

Центр функциональной стоматологии расположен в Зеленограде, в корпусе 1557.

Запись по телефону 8-495-767-67-46 или на сайте.

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