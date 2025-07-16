Институт микроприборов и систем управления (МПСУ) имени Л.Н. Преснухина — ведущий Институт МИЭТ по уровню приема (130 бюджетных мест) и роли в осуществлении подготовки по профильным для Московского института электронной техники направлениям. Институт был создан в 2017 году на базе факультета Микроприборов и технической кибернетики, знакомого многим зеленоградцам. В столетнюю годовщину рождения первого ректора МИЭТ Леонида Николаевича Преснухина институту было присвоено его имя. Здесь готовят инженерно-технические и научные кадры в области исследований, разработки и эксплуатации электронных систем и программного обеспечения — как и раньше, в плотном взаимодействии с зеленоградскими и другими предприятиями радиоэлектронной промышленности и под их запросы.
«Институт всегда выступает за тесную связь с нашими индустриальными партнерами в части научного и образовательного взаимодействия, так как современные технологии не стоят на месте, и нам крайне важно, чтобы наши выпускники получали самые актуальные знания и были готовы к тому, что их ждет на предприятиях после выпуска из университета», — говорит заместитель директора Института МПСУ по образованию Юрий Мелёшин.
Среди партнеров — зеленоградские компании НИИ Субмикрон, НПЦ «ЭЛВИС», НТЦ «ЭЛИНС», НПК «Технологический центр», ЗИТЦ, Завод «ПРОТОН», Зеленоградский нанотехнологический центр, «Резонит», НИИТМ и другие, а также крупнейшие предприятия радиоэлектроники — YADRO, БЮРО 1440, Концерн радиостроения «ВЕГА», НПП «ОПТЭКС», НПП «Исток», РТИ им. академика А.Л.Минца и т. д. Именно здесь, и не только, выпускники Института МПСУ проходят преддипломную и производственную практику, выполняют совместные проекты, приобретая свой первый профессиональный опыт и самые современные компетенции, а затем получают приглашения на интересную и достойно оплачиваемую работу по специальности.
Институт осуществляет подготовку по двум программам бакалавриата:
«Информатика и вычислительная техника» (09.03.01) — 80 бюджетных мест на обучение по образовательной программе «Аппаратно-программное обеспечение информационно-управляющих систем» и 10 бюджетных мест по образовательной программе «Программно-аппаратное обеспечение вычислительных систем» (очно-заочное обучение). Проходные баллы на эти направления за пять последних лет — от 221 до 247 баллов в сумме по трем предметам: математика, физика/информатика, русский язык.
На этом направлении учат будущих разработчиков встраиваемых систем и вычислительной техники. Студенты получают знания в области прикладного и системного программирования, проектирования RTL-описаний микропроцессорной техники, разработки схемотехники, создания печатных плат и самих вычислительных систем. Выпускники специализируются на прикладном программировании конкретных устройств, в частности, микропроцессоров и микроконтроллеров. Во время обучения у них много математики и более углубленное программирование.
«Радиотехника» (11.03.01) — 50 бюджетных мест на обучение по образовательной программе «Проектирование радиоинформационных систем». Проходные баллы за пять последних лет — от 187 до 212 баллов в сумме по трем предметам: математика, физика/информатика, русский язык.
Студенты этого направления осваивают сквозной цикл разработки радиоинформационных систем: расчёт, математическое моделирование, проектирование и испытания готового изделия. Упор делается на проектирование аналоговых устройств и алгоритмы обработки сигналов с применением разных приёмо-передающих устройств, антенн и другой аппаратуры. Сюда стоит поступать тем, кто получает удовольствие от создания «железа» и от того, что собственную разработку можно подержать в руках.
Доступно поступление на целевое обучение по договорам абитуриентов с предприятиями-партнерами. «В этом году по нашим направлениям подготовки расширился перечень предприятий, которые участвуют в программе целевого приема. Так, по направлению «Радиотехника» это предприятия Зеленограда — АО «НТЦ Элинс», АО «НПО Ангстрем», Москвы — АО «Организация «АГАТ», АО «Российские космические системы», НИЦ «Курчатовский Институт», а также АО «ЗИД» (г.Ковров). По направлению «Информатика и вычислительная техника» — зеленоградские АО «НИИ «Субмикрон», АО «НТЦ Элинс», АО НПЦ «ЭЛВИС», ООО «НМ-ТЕХ» (для очно-заочной формы обучения), а также АО «НИИ ТП», АО «Завод «Компонент», московские компании АО «РАСУ» (Росатом), ПАО «НПО «Алмаз», АО «Российские космические системы» и Министерство Труда и Социальной Защиты РФ (для очно-заочной формы обучения), — перечисляет Юрий Мелёшин. — Обращаю внимание, что на сегодняшний день некоторые из этих мест еще вакантны и абитуриенты могут участвовать подать заявки на участие в целевом приеме».
В основе обучения лежит единый образовательный подход — освоение сквозного проектирования электронной аппаратуры и управляющих систем от идеи до опытного образца. Студентов учат разрабатывать конкретные радиоэлектронные устройства, знакомят с полным циклом их разработки. Обучение делится на две части: первые два года студенты получают базовые знания по естественнонаучным дисциплинам, а затем переходят к специализированным профессиональным курсам по своим направлениям.
На 4-м курсе параллельно учебе студенты проходят практику, которая плавно переходит в работу на действующих предприятиях. Среди них — Yadro, НПЦ ЭЛВИС, Завод «Протон», Завод «Компонент», АО «НИИ Субмикрон», АО «НИИМЭ». Многие предприятия сами проводят встречи для студентов и приглашают их на собеседования. Примерно треть выпускников бакалавриата идёт в IT: стажируются (и многие потом остаются работать) в «Касперском», в «Лиге цифровой экономики», в «Яндексе» или в «Сбере». Подавляющее число выпускников Института МПСУ после вуза работают по специальности.
«В настоящее время бурный рост испытывает отрасль космического приборостроения, в которой очень востребованы выпускники наших направлений подготовки — это сказывается и на образовательном процессе в нашем институте, — рассказывает Юрий Мелёшин. — Например, в этом году Институт МПСУ совместно с ведущей российской аэрокосмической компанией БЮРО 1440 создал новую образовательную программу профессиональной переподготовки „Антенные системы и технологии спутниковой связи“, на которую студенты могут зачислиться параллельно с основной программой уже со второго курса и получить углубленные знания в предметной области при участии сотрудников БЮРО 1440».
В компании БЮРО 1440 открыты карьерные траектории для выпускников Института МПСУ, которые начинаются со стажировки и отбора на совместную с МИЭТ программу переподготовки. Университет со своими разработками в области космического приборостроения уже участвовал в миссиях «Рассвет 1» и «Рассвет 2», реализованных БЮРО 1440, и намерен продолжать работу по созданию систем радиосвязи и радиолокационного дистанционного зондирования Земли — а студенты в составе научных групп и лабораторий могут принять в этом деятельное участие под руководством высококвалифицированных специалистов и преподавателей.
После четырёх лет бакалавриата есть возможность продолжить учёбу в магистратуре по всем направлениям — бюджетных мест достаточно. Здесь образование тесно связано с разработкой собственных проектов. У магистрантов много возможностей для расширения образовательной траектории…
Совместно с группой компаний YADRO в МИЭТе запущена магистерская программа «Вычислительные системы и электронная компонентная база», рассчитанная на четыре семестра — для магистрантов направления «Информатика и вычислительная техника» Института МПСУ, решивших стать инженерами-разработчиками в области микроэлектроники, микропроцессорной техники и систем на кристалле, включая открытую архитектуру RISC-V. Участники программы выбирают одно из ее направлений (RTL-проектирование, функциональная верификация или топологическое проектирование) и выполняют научно-исследовательские проекты в рамках стажировки на базе лаборатории компании YADRO в МИЭТ. Один день в неделю студенты проводят в офисе компании для участия в практических работах и занятиях с экспертами YADRO — действующими разработчиками полупроводникового дивизиона компании. На занятиях они не только узнают детали промышленной разработки, но и знакомятся с командой. По окончании первых семестров есть возможность попасть на длительную стажировку, участвовать в углубленной практической программе и получать стипендию от компании YADRO.
А студенты бакалавриата Института МПСУ, желающие познакомиться с компанией YADRO, могут уже начиная со 2-го курса поработать над научно-исследовательскими и прикладными проектами по тематике RISC-V в лаборатории «СФ-блоки и библиотеки» Передовой инженерной школы МИЭТ.
Кроме того, четвертый год в университете проходит инженерный хакатон SoC Design Challenge, организованный Институтом МПСУ в сотрудничестве с компанией YADRO в рамках Федерального проекта «Передовые инженерные школы». В этих технических состязаниях участвуют сотни студентов из разных вузов страны, 3-4-курсники бакалавриата и магистранты. Соревнуясь в решении практических заданий хакатона, ребята вовлекаются в процесс прикладных исследований и разработок в сфере электроники и приобретают навыки проектирования современных сложно-функциональных блоков и систем на кристалле. Победители получают дополнительно до 100 баллов при поступлении в магистратуру МИЭТ.
Получить практику в профессии и науке уже во время учебы можно в научно-инновационных подразделениях Института МПСУ, таких как НИИ вычислительных средств и систем управления, Центр компетенций по сквозному проектированию информационно-управляющих и радиотехнических систем, а также молодежная научно-исследовательская лаборатория «Энергоэффективные системы на кристалле». Здесь проводятся исследования в интересах индустриальных партнеров и реализуются все этапы проектирования и внедрения различных систем управления, радиосистем и систем связи, встраиваемых систем, сложных функциональных блоков и систем на кристалле. Студентов 3-4-го курсов активно привлекают к этой работе, а если они успешно выполняют задания и отлично учатся — приглашают и на оплачиваемые стажировки в лабораториях Института. Одним из их преимуществ является возможность участия в профильных конференциях под руководством ведущих инженеров и научных сотрудников, что отлично подготавливает к написанию и защите выпускной квалификационной работы.
«Мы ждем у себя в институте целеустремленных людей, которым нравится созидание — заявляет Юрий Мелёшин. — Ведь вне зависимости от того, в какой конкретно области человек занимается разработкой, — разрабатывает ли он программное обеспечение, печатные платы или антенные системы, — в любом случае это всегда процесс создания чего-то нового, в котором каждый сможет проявить себя полностью!»