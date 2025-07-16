Институт осуществляет подготовку по двум программам бакалавриата:

«Информатика и вычислительная техника» (09.03.01) — 80 бюджетных мест на обучение по образовательной программе «Аппаратно-программное обеспечение информационно-управляющих систем» и 10 бюджетных мест по образовательной программе «Программно-аппаратное обеспечение вычислительных систем» (очно-заочное обучение). Проходные баллы на эти направления за пять последних лет — от 221 до 247 баллов в сумме по трем предметам: математика, физика/информатика, русский язык.

На этом направлении учат будущих разработчиков встраиваемых систем и вычислительной техники. Студенты получают знания в области прикладного и системного программирования, проектирования RTL-описаний микропроцессорной техники, разработки схемотехники, создания печатных плат и самих вычислительных систем. Выпускники специализируются на прикладном программировании конкретных устройств, в частности, микропроцессоров и микроконтроллеров. Во время обучения у них много математики и более углубленное программирование.

«Радиотехника» (11.03.01) — 50 бюджетных мест на обучение по образовательной программе «Проектирование радиоинформационных систем». Проходные баллы за пять последних лет — от 187 до 212 баллов в сумме по трем предметам: математика, физика/информатика, русский язык.

Студенты этого направления осваивают сквозной цикл разработки радиоинформационных систем: расчёт, математическое моделирование, проектирование и испытания готового изделия. Упор делается на проектирование аналоговых устройств и алгоритмы обработки сигналов с применением разных приёмо-передающих устройств, антенн и другой аппаратуры. Сюда стоит поступать тем, кто получает удовольствие от создания «железа» и от того, что собственную разработку можно подержать в руках.

Доступно поступление на целевое обучение по договорам абитуриентов с предприятиями-партнерами. «В этом году по нашим направлениям подготовки расширился перечень предприятий, которые участвуют в программе целевого приема. Так, по направлению «Радиотехника» это предприятия Зеленограда — АО «НТЦ Элинс», АО «НПО Ангстрем», Москвы — АО «Организация «АГАТ», АО «Российские космические системы», НИЦ «Курчатовский Институт», а также АО «ЗИД» (г.Ковров). По направлению «Информатика и вычислительная техника» — зеленоградские АО «НИИ «Субмикрон», АО «НТЦ Элинс», АО НПЦ «ЭЛВИС», ООО «НМ-ТЕХ» (для очно-заочной формы обучения), а также АО «НИИ ТП», АО «Завод «Компонент», московские компании АО «РАСУ» (Росатом), ПАО «НПО «Алмаз», АО «Российские космические системы» и Министерство Труда и Социальной Защиты РФ (для очно-заочной формы обучения), — перечисляет Юрий Мелёшин. — Обращаю внимание, что на сегодняшний день некоторые из этих мест еще вакантны и абитуриенты могут участвовать подать заявки на участие в целевом приеме».

В основе обучения лежит единый образовательный подход — освоение сквозного проектирования электронной аппаратуры и управляющих систем от идеи до опытного образца. Студентов учат разрабатывать конкретные радиоэлектронные устройства, знакомят с полным циклом их разработки. Обучение делится на две части: первые два года студенты получают базовые знания по естественнонаучным дисциплинам, а затем переходят к специализированным профессиональным курсам по своим направлениям.