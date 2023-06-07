Скоро день рождения у вашего ребенка? Думаете — где его отметить? «Игрушечная» вам в этом поможет. Здесь можно арендовать игровой зал, аниматора, детское кафе со вкусным меню. «Игрушечная» расположена на Георгиевском проспекте.