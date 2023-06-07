Скоро день рождения у вашего ребенка? Думаете — где его отметить? «Игрушечная» вам в этом поможет. Здесь можно арендовать игровой зал, аниматора, детское кафе со вкусным меню. «Игрушечная» расположена на Георгиевском проспекте.
Расценки
- Пакет — 15 000 рублей (в будние дни)
- Пакет — 17 000 рублей (в выходные дни)
В пакет входит:
- 3 часа аренды зала
- 1 час анимации
- цифра и 5 шаров
- еда на 10 детей (2 пиццы, 10 порций фри с наггетсами, фруктовое блюдо, 2 литра сока, вода безлимит)
- красивая сервировка стола
- яркая фотозона
- игровая комната
- и детское шампанское — в подарок.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Бронируйте праздник заранее!
Телефон: 8-906-733-10-59.
Адрес: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский пр-кт, 33А корпус 2
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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