Хранение сезонной резины, шиномонтаж и бесплатная диагностика подвески — встречаем весну вместе с СТО Зеленоград 02.04.2021 СТО Зеленоград

Снег тает очень быстро, необходимость сменить зимнюю резину — уже совершенно близко. Современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, опытный персонал, оптимальные цены, и комфортные условия для автомобилистов на время работ — вот что предлагает СТО Зеленоград.

СТО Зеленоград предлагает воспользоваться услугами хранения зимних шин. В помещении там созданы идеальные условия, есть подходящая температура. Это практичное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов, стоимость всего 1500 рублей за сезон, это даже меньше, чем одна заправка бака бензина! Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества. Освободите балконы для цветов, семья скажет вам спасибо!

Работает акция «Бесплатная диагностика подвески» — абсолютно бесплатная! Успейте воспользоваться предложением!

Перечень услуг СТО Зеленоград:

  • Кузовной ремонт;
  • Автомойка. Химчистка. Полировка;
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;

На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили! «СТО Зеленоград» к вашим услугам.

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Адрес: Алабушево, улица Овражная, дом 33

Сайт: www.stozelenograd.ru

Телефон: 8-499-490-45-26

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алабушево, СТО-Зеленоград
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