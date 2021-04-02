Снег тает очень быстро, необходимость сменить зимнюю резину — уже совершенно близко. Современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, опытный персонал, оптимальные цены, и комфортные условия для автомобилистов на время работ — вот что предлагает СТО Зеленоград.
СТО Зеленоград предлагает воспользоваться услугами хранения зимних шин. В помещении там созданы идеальные условия, есть подходящая температура. Это практичное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов, стоимость всего 1500 рублей за сезон, это даже меньше, чем одна заправка бака бензина! Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества. Освободите балконы для цветов, семья скажет вам спасибо!
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- Кузовной ремонт;
- Автомойка. Химчистка. Полировка;
- 3D развал-схождение;
- Ремонт любой сложности;
- Все виды слесарных работ;
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
- Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
- Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
- Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
- Заправка и ремонт кондиционеров;
- Тестирование и чистка форсунок;
- Ремонт квадроциклов и багги;
- Антикоррозийное покрытие;
- Шумоизоляция;
- Вклейка стекол;
- Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили! «СТО Зеленоград» к вашим услугам.
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Адрес: Алабушево, улица Овражная, дом 33
Телефон: 8-499-490-45-26
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