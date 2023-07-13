Косметология — это искусство, которое помогает вам достичь желаемых результатов и найти гармонию в своей внешности. Опытный и профессиональный врач-косметолог, дерматолог клиники «Зеленоградский медицинский центр №1» Симонова Наталья Викторовна осуществит для вас множество процедур, предназначенных для ухода за кожей лица и тела.
Не важно, что вас беспокоит — акне, морщины, новообразования, пигментация или просто усталая и увядающая кожа, косметолог поможет вам найти решение. «ЗелМедЦентр» предлагает широкий спектр услуг — от очищения и пилинга до лазерных процедур и инъекционных методик. Благодаря индивидуальному подходу к каждому пациенту, врач сможет определить наилучшую стратегию, исходя из ваших потребностей.
Услуги врача-косметолога, дерматолога «ЗелМедЦентра» Симоновой Натальи Викторовны:
- Биоревитализация
- Биоредермализация
- Филлеры на основе гиалуроновой кислоты
- Инъекции нейротоксина «Релатокс»
- Коллагенотерапия
- Мезотерапия
- Плазмотерапия
- Удаление родинок, невусов, бородавок, папиллом
- Удаление сосудистых элементов с помощью ионно-плазменного коагулятора
- Пилинги
- Программы по индивидуальному уходу за кожей.
Благодаря использованию передовых технологий и профессиональным навыкам косметолога «ЗелМедЦентра», вы получите желаемый эффект — кожа станет гладкой, упругой и сияющей. Процедуры проводятся в уютной атмосфере, где вы сможете расслабиться и насладиться заботой о себе.
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- первичный прием врача-косметолога Симоновой Натальи Викторовны длительностью 30 минут - всего 800 рублей вместо 1500 рублей
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- скидка 15% на инъекции «Релатокс» в зонах лица и шеи — цена 255 рублей за 1 единицу вместо 300 рублей
- скидка 10% на лечение потливости (гипергидроза) нейротоксином — «Релатокс» подмышечных, ладонных, подошвенных зон.
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«ЗелМедЦентр» работает для вас:
- по будням — с 8-00 до 20-00
- в субботу — с 8-00 до 18-00
- в воскресенье — с 8-00 до 16-00.
Телефон: 8-495-988-68-95
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Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е.