Хотите обрести безупречную кожу и неотразимый внешний вид? Тогда услуги косметолога «ЗелМедЦентра» специально для вас 13.07.2023 Реклама

Косметология — это искусство, которое помогает вам достичь желаемых результатов и найти гармонию в своей внешности. Опытный и профессиональный врач-косметолог, дерматолог клиники «Зеленоградский медицинский центр №1» Симонова Наталья Викторовна осуществит для вас множество процедур, предназначенных для ухода за кожей лица и тела.

Не важно, что вас беспокоит — акне, морщины, новообразования, пигментация или просто усталая и увядающая кожа, косметолог поможет вам найти решение. «ЗелМедЦентр» предлагает широкий спектр услуг — от очищения и пилинга до лазерных процедур и инъекционных методик. Благодаря индивидуальному подходу к каждому пациенту, врач сможет определить наилучшую стратегию, исходя из ваших потребностей.

Услуги врача-косметолога, дерматолога «ЗелМедЦентра» Симоновой Натальи Викторовны:

  • Биоревитализация
  • Биоредермализация
  • Филлеры на основе гиалуроновой кислоты
  • Инъекции нейротоксина «Релатокс»
  • Коллагенотерапия
  • Мезотерапия
  • Плазмотерапия
  • Удаление родинок, невусов, бородавок, папиллом
  • Удаление сосудистых элементов с помощью ионно-плазменного коагулятора
  • Пилинги
  • Программы по индивидуальному уходу за кожей.

Благодаря использованию передовых технологий и профессиональным навыкам косметолога «ЗелМедЦентра», вы получите желаемый эффект — кожа станет гладкой, упругой и сияющей. Процедуры проводятся в уютной атмосфере, где вы сможете расслабиться и насладиться заботой о себе.

Только до 31 июля действует специальное предложение — назови промокод «Зеленоград» и получи скидки:

  1. первичный прием врача-косметолога Симоновой Натальи Викторовны длительностью 30 минут - всего 800 рублей вместо 1500 рублей
  2. скидка 4000 тысячи на филлеры «Нейрамис волюм» — 1 шт. всего за 12 000 рублей вместо 16 000 рублей
  3. скидка 15% на инъекции «Релатокс» в зонах лица и шеи — цена 255 рублей за 1 единицу вместо 300 рублей
  4. скидка 10% на лечение потливости (гипергидроза) нейротоксином — «Релатокс» подмышечных, ладонных, подошвенных зон.

Не ждите, чтобы проблемы кожи усугубились. Начните свой путь к красоте и молодости уже сегодня, записывайтесь на консультацию и доверьтесь профессионалам. Вы достойны только лучшего, и услуги косметолога «ЗелМедЦентра» помогут вам достичь потрясающих результатов. «ЗелМедЦентр» ждёт вас!

«ЗелМедЦентр» работает для вас:

  • по будням — с 8-00 до 20-00
  • в субботу — с 8-00 до 18-00
  • в воскресенье — с 8-00 до 16-00.

Телефон: 8-495-988-68-95
Подробнее: на сайте

Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е.

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