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Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет 13.09.2018 Хореографическая школа «Фуэте» Реклама

Государственная детская хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы общеэстетического и хореографического образования на 2018-2019 учебный год.

Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление и пройти испытательный курс по программе «Основы хореографии».

За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.

Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа:

  • Классический танец
  • Народно-сценический танец
  • Модерн-танцу
  • Истории искусств
  • Теории музыки

Для самых маленьких детей ведутся занятия по раннему общеэстетическому развитию.

Программа:

  • Музыкальное движение
  • Ритмика
  • Гимнастика
  • Детский театр
  • Театральная пластика

Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, художественный труд и английский язык, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.

Запись и более подробная информация по тел.: +7 (495) 944-66-22 или на сайте

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