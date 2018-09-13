Государственная детская хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы общеэстетического и хореографического образования на 2018-2019 учебный год.

Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление и пройти испытательный курс по программе «Основы хореографии».