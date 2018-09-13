Государственная детская хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы общеэстетического и хореографического образования на 2018-2019 учебный год.
Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление и пройти испытательный курс по программе «Основы хореографии».
За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.
Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
- Классический танец
- Народно-сценический танец
- Модерн-танцу
- Истории искусств
- Теории музыки
Для самых маленьких детей ведутся занятия по раннему общеэстетическому развитию.
- Музыкальное движение
- Ритмика
- Гимнастика
- Детский театр
- Театральная пластика
Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, художественный труд и английский язык, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.
Запись и более подробная информация по тел.: +7 (495) 944-66-22 или на сайте
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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