Чувствуете тяжесть после еды, страдаете от вздутия, изжоги, спазмов или запоров? Есть хронические заболевания ЖКТ — гастрит, панкреатит и другие? Беспокоит лишний вес и проблемы с пищеварением?
Есть решение!
Пройдите комплексное обследование ЖКТ за 1 день по программе «Check-up» и получите четкий план, как:
- восстановить работу желудка и кишечника
- нормализовать желчеотток
- избавиться от запоров или диареи
- восстановить работу поджелудочной железы
- понять, какие продукты вредят вашему ЖКТ
Прием ведет высококвалифицированный гастроэнтеролог и УЗИ-диагност Анна Анатольевна Баранова
Вместе с опытными эндоскопистами:
- Константин Александрович Бондарев
- Юрий Анатольевич Борисов
Ива Владимировна Добрушина
Каждую среду в ЭстеДи, принимает врач, кандидат медицинских наук, Потапова Евгения Анатольевна — Гастроэнтеролог/Педиатр/Узи/Нутрициолог.
Также принимают специалисты:
- Коляда Наталья Александровна,
- Гербов Виталий Витальевич,
Что входит в Check-up:
- анализы крови (госпитальный комплекс)
- ЭКГ
- тест на Helicobacter pylori
- измерение кислотности желудка
- консультации эндоскописта (до и после обследования)
- УЗИ брюшной полости
- гастроскопия
- медикаментозный сон
- колоноскопия
Врачи клиники принимают как детей с 0 лет, так и взрослых
Комплексное обследование ЖКТ за 1 день по программе «Check-up» — 15.000? вместо 24.400?!
Отдельно:
- Гастроскопия — 4.000
- Колоноскопия — 6.000
- Медикаментозный сон — 5.000
Запись по телефону:
- 8-924-206-16-50
- 8-916-009-62-22
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи»
Верните себе комфорт и легкость каждый день!
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Telegram: t.me/Estedi1515
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ