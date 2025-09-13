Гастроэнтерологи для детей и взрослых в ЭстеДи: время позаботиться о своем желудке и кишечнике! 13.09.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VtzquWgQ6 °F

Чувствуете тяжесть после еды, страдаете от вздутия, изжоги, спазмов или запоров? Есть хронические заболевания ЖКТ — гастрит, панкреатит и другие? Беспокоит лишний вес и проблемы с пищеварением?

Есть решение!

Пройдите комплексное обследование ЖКТ за 1 день по программе «Check-up» и получите четкий план, как:

  • восстановить работу желудка и кишечника
  • нормализовать желчеотток
  • избавиться от запоров или диареи
  • восстановить работу поджелудочной железы
  • понять, какие продукты вредят вашему ЖКТ



Прием ведет высококвалифицированный гастроэнтеролог и УЗИ-диагност Анна Анатольевна Баранова

Вместе с опытными эндоскопистами:

  • Константин Александрович Бондарев
  • Юрий Анатольевич Борисов

Ива Владимировна Добрушина

Каждую среду в ЭстеДи, принимает врач, кандидат медицинских наук, Потапова Евгения Анатольевна — Гастроэнтеролог/Педиатр/Узи/Нутрициолог.

Также принимают специалисты:

  • Коляда Наталья Александровна,
  • Гербов Виталий Витальевич,

    Что входит в Check-up:
  • анализы крови (госпитальный комплекс)
  • ЭКГ
  • тест на Helicobacter pylori
  • измерение кислотности желудка
  • консультации эндоскописта (до и после обследования)
  • УЗИ брюшной полости
  • гастроскопия
  • медикаментозный сон
  • колоноскопия



Врачи клиники принимают как детей с 0 лет, так и взрослых

Комплексное обследование ЖКТ за 1 день по программе «Check-up» — 15.000? вместо 24.400?!

Отдельно:

  • Гастроскопия — 4.000
  • Колоноскопия — 6.000
  • Медикаментозный сон — 5.000

    Запись по телефону:
  • 8-924-206-16-50
  • 8-916-009-62-22



Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи»

Верните себе комфорт и легкость каждый день!

Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Telegram: t.me/Estedi1515

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама
Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру