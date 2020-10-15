Идёт набор в группу дневного и вечернего обучения. Начало занятий — 26 октября (понедельник). Расписание занятий — понедельник, среда, пятница с 19:00 до 22:00. Курс состоит из двух независимых частей по 8 занятий. Возможно посещение и оплата как всего курса так и отдельных его частей.