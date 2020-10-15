Идёт набор в группу дневного и вечернего обучения. Начало занятий — 26 октября (понедельник). Расписание занятий — понедельник, среда, пятница с 19:00 до 22:00. Курс состоит из двух независимых частей по 8 занятий. Возможно посещение и оплата как всего курса так и отдельных его частей.
«Базовый курс» для начинающих это:
- 16 занятий;
- 64 академических часа;
- 12 человек в группе (не более!);
- удобное время занятий — три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 19:00 до 22:00
- возможность пройти пропущенные занятия бесплатно со следующим курсом или индивидуально (со скидкой);
- обязательные совместные фотопрогулки;
- предоставление фото-практики: приглашение на городские фотопроекты;
- участие в городских фотовыставках;
- регулярные бесплатные поддерживающие — фотовстречи для выпускников школы;
- возраст наших слушателей от 14 до 70 лет.
Фотошколе уже девять лет, ранее она называлась «ОБЪЕКТИВно о главном».
Прием заявок по телефону:+7(499)645-9973
Подробнее о курсе можно посмотреть:
http://chebykina.photo/
http://www.zelfotos.ru
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