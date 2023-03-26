В ресторане «Колбасофф» о колбасках знают всё — это их фирменное блюдо и отличительный знак. Здесь предлагают 10 видов колбас, которые готовятся вручную: копчёные и варёно-копчёные, пикантные и диетические, из мраморного стейка, свинины, баранины, кролика — каждому найдётся вариант по душе.
Колбаски жарятся на гриле и подаются на горячей шипящей сковороде с двумя гарнирами на выбор.
Кстати, с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 проходит специальная акция — скидка 50% на колбасы и 3 любимых сорта пенного всего 200 рублей (чешский тёмный и светлый лагер, бельгийское пшеничное).
Это далеко не вся пивная карта, в «Колбасофф» порядка 20 сортов пива. Чешские, немецкие, бельгийские, ирландские, фландрийские и сорта проверенных местных пивоварен.
И всё же, это не только пивное заведение — здесь также можно комфортно и весело отметить день рождения под живую музыку или вкусно пообедать всей семьёй.
В будние дни в «Колбасофф» вкусные домашние комбо-обеды от 390 рублей, а для постоянных гостей действует приятная акция: каждый 5 обед — бесплатно.
Не забыты и маленькие гости, для них детское меню и детские комбо с доставкой.
Для тех, кто не успевает посетить ресторан, есть удобная служба доставки и самовывоза со скидкой 15%.
Подробнее на сайте kolbasoff.ru.
Забронировать стол можно, позвонив по номеру 8-495-210-3-210 или воспользовавшись сервисом онлайн-бронирования на сайте ресторана.
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00 (а в пятницу и субботу — до 02.00 ночи).
Адрес: Зеленоград, площадь Юности, 2, с1.