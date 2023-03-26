Фирменные колбасы, большая пивная карта, комбо-обеды, детское меню — и другие предложения ресторана «Колбасофф» 26.03.2023 Реклама

В ресторане «Колбасофф» о колбасках знают всё — это их фирменное блюдо и отличительный знак. Здесь предлагают 10 видов колбас, которые готовятся вручную: копчёные и варёно-копчёные, пикантные и диетические, из мраморного стейка, свинины, баранины, кролика — каждому найдётся вариант по душе.

Колбаски жарятся на гриле и подаются на горячей шипящей сковороде с двумя гарнирами на выбор.

Кстати, с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 проходит специальная акция — скидка 50% на колбасы и 3 любимых сорта пенного всего 200 рублей (чешский тёмный и светлый лагер, бельгийское пшеничное).

Это далеко не вся пивная карта, в «Колбасофф» порядка 20 сортов пива. Чешские, немецкие, бельгийские, ирландские, фландрийские и сорта проверенных местных пивоварен.

И всё же, это не только пивное заведение — здесь также можно комфортно и весело отметить день рождения под живую музыку или вкусно пообедать всей семьёй.

В будние дни в «Колбасофф» вкусные домашние комбо-обеды от 390 рублей, а для постоянных гостей действует приятная акция: каждый 5 обед — бесплатно.

Не забыты и маленькие гости, для них детское меню и детские комбо с доставкой.

Доставка и самовывоз

Для тех, кто не успевает посетить ресторан, есть удобная служба доставки и самовывоза со скидкой 15%.

Подробнее на сайте kolbasoff.ru.

Бронирование

Забронировать стол можно, позвонив по номеру 8-495-210-3-210 или воспользовавшись сервисом онлайн-бронирования на сайте ресторана.


Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00 (а в пятницу и субботу — до 02.00 ночи).
Адрес: Зеленоград, площадь Юности, 2, с1.

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Метки:
рестораны и кафе, Колбасофф
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