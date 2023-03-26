В ресторане «Колбасофф» о колбасках знают всё — это их фирменное блюдо и отличительный знак. Здесь предлагают 10 видов колбас, которые готовятся вручную: копчёные и варёно-копчёные, пикантные и диетические, из мраморного стейка, свинины, баранины, кролика — каждому найдётся вариант по душе.

Колбаски жарятся на гриле и подаются на горячей шипящей сковороде с двумя гарнирами на выбор.