Именно ты можешь стать частью самого громкого медиафутбольного проекта. Соревнуйся и побеждай в игре с такими большими командами, как 2Drots, Амкал, Broke Boys, представляя Зеленоградский футбольный клуб!
Мы ждём тебя на просмотровой тренировке нашей команды для участия в лиге «На Пике»!
Сделай свой первый футбольный шаг вместе с нами!
Большие истории начинаются с малого
Дата: 30 мая
Приходи на просмотр и прояви себя!
Время тренировок:
— Возраст 9-10 лет: 12:00-14:00
— Возраст 11-12 лет: 14:00-16:00
— Возраст 13-14 лет: 16:00-18:00
Место: Технополис Арена Плей, Алабушево
https://yandex.ru/maps/-/CPgHuT9R
Подробности и запись по телефону
+7-499-214-01-01
