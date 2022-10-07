И бекон в ролле Surasushi не один, он со своим другом — жаренным лососем терияки.



Сочетание бекона и лосося кого-то может сбить с толку, но вот тебе парочка причин, почему стоит довериться нам и все-таки дать шанс новичку:

Большое количество начинки делает его ооочень сытным.

Обжаренный лосось терияки в сочетании с ароматным опалённым беконом — это что-то невероятно вкусное и очень нежное.

А за хрустящую часть отвечает листик салата и помидор, которые придают свежести вкусу.

И вообще! Посмотри на этот супер-фотогеничный ролл! Ну, разве он не красавчик?

Этот ролл точно никого не оставит равнодушным! Уже на сайте surasushi.ru в разделе «Новинки» и «Роллы».



Искренне твои, SURA SUSHI