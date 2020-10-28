Медицинский центр «Никор-Мед» предлагает пройти экспресс-тест от компании Imbian для диагностики Covid-19 или приобрести его для близких по супер-цене: 1 500 рублей. Тест-система для одноэтапного быстрого качественного выявления антител IGG и/или IGM к коронавирусу SARS-COV-2. Результат через 15 минут.
Порядок проведения теста:
1. Заполнить капиллярной кровью одноразовую пипетку.
2. Внести пробу в отверстие тест-кассеты.
3. Внести 2-3 капли буферного раствора .
4. Оценить результат через 15 минут.
— Уникальное качество;
— Самые выгодные цены;
— Возможность выезда на предприятие для проведения анализа.
Адреса для проведения экспресс-теста или его покупки:
- Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпу 6. Телефон: 8-495-255-55-33
- Зеленоград, корпус 330. Телефон 8-499-736-95-56
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