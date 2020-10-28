Экспресс-тест для диагностики Covid-19 в медицинских центрах Никор-Мед. Результат через 15 минут 28.10.2020 Никор-Мед

Медицинский центр «Никор-Мед» предлагает пройти экспресс-тест от компании Imbian для диагностики Covid-19 или приобрести его для близких по супер-цене: 1 500 рублей. Тест-система для одноэтапного быстрого качественного выявления антител IGG и/или IGM к коронавирусу SARS-COV-2. Результат через 15 минут.

Порядок проведения теста:

1. Заполнить капиллярной кровью одноразовую пипетку.

2. Внести пробу в отверстие тест-кассеты.

3. Внести 2-3 капли буферного раствора .

4. Оценить результат через 15 минут.

— Уникальное качество;
— Самые выгодные цены;
— Возможность выезда на предприятие для проведения анализа.

Адреса для проведения экспресс-теста или его покупки:

  • Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпу 6. Телефон: 8-495-255-55-33
  • Зеленоград, корпус 330. Телефон 8-499-736-95-56

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Метки:
Никор - Мед, Никор-Мед (Андреевка)
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