Экспресс-поздравления от топового медведя 17.08.2023 Реклама

Экспресс поздравления от топового медведя!

Живой мишка, это самый неожиданный сюрприз, который понравится всем!

У мишки большой опыт работы, поэтому этот симпатяга украсит любой праздник.

Розыгрыш

Выиграй один из 16 призов.

Переходи в группу в Однокласниках, там есть вся информация: фото, видео поздравлений и условия розыгрыша.

Куклы работают по Зеленограду и близлежащей территории.

Метки:
организация праздников
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