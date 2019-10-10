Детский сад для щенков

У вас появился щенок, но его не с кем оставить, пока Вы на работе? Тогда скорее звоните! Под присмотром профессионалов вы можете оставить своего щенка в будни с 07:00 до 20:00. Вашего щенка будет ждать много интересного!