У вас есть собака? Тогда вы по адресу!
Дрессировочный центр «FollowMe» оказывает широкий спектр услуг для пушистых клиентов и их владельцев.
Каждый месяц в клубе проводятся интересные семинары.
- Работа только на положительном подкреплении. Без насилия.
- Коррекция поведения
- Занятия в группах и индивидуально
- Социализация
- Правильное взаимодействие с собакой
- И многое другое!
- Если вы считаете, что вашему любимцу лучше оставаться дома на время вашего отсутствия, то вам подойдут услуги Зооняни!
- Уезжаете в отпуск, но не с кем оставить Вашего мохнатого друга? Не беда! Дрессировочный Центр «Follow Me» предоставляет услуги по передержке!
У вас появился щенок, но его не с кем оставить, пока Вы на работе? Тогда скорее звоните! Под присмотром профессионалов вы можете оставить своего щенка в будни с 07:00 до 20:00. Вашего щенка будет ждать много интересного!
- На занятиях в ДЦ «FollowMe» ваш ребёнок научится правильно воспитывать и ухаживать за своим четвероногим другом!
- А также в курс входит изучение команд
- Налаживание контакта «Собака и ребёнок»
- Анатомия, зоогигиена, уход за собакой, развивающие игры и многое другое!
«Школа Юного Кинолога» БЕСПЛАТНО!!!
- Дрессировочный Центр предлагает вам уютное, тёплое, сухое, светлое помещение!
- Ресепшн, зал с зеркалами и зал без зеркал
- В аренду зала входит консультация и ответы на все вопросы с администратором клуба, пользование снарядами и многое другое
- Спешите! Акция в октябре по аренде зала всего 500 рублей в час
- Опытные Хендлеры научат вашего питомца правильно и красиво двигаться рысью
- Подготовят профессиональный показ собаки
- Скроют минусы и покажут плюсы
- Показ на выставках любого ранга
- А также могут научить вас выставлять свою собаку!
- Кинологи клуба помогут подобрать породу именно для вас
- Расскажут все о породе собаки, интересующая вас
- Помогут выбрать щенка
- ОКД
- ВН
- Трюковой дрессировке
- Фитнес и Массаж для собак
- Работа по следу
- Собака-Небояка
- Защитно-Караульная Служба
И многое другое!
Бесплатные занятия для собак, которые обрели дом
Хотите подарить Вашему ребёнку незабываемый день рождения? Подарите ему время с дрессированными собаками!
- Опытные Кинологи многое расскажут и покажут детям о собаках
- Проведут веселые игры
- А также дети побудут в роли «юных кинологов
На благотворительной основе волонтеры клуба ездят в хосписы и детские дома, чтобы подарить улыбку людям.
ДЦ «FOLLOW ME» находится по адресу: город Зеленоград, Сосновая Аллея, 4с2 (здание Досааф -1 этаж. Ориентир: голубые ворота)
По всем вопросам звоните или пишите: 8(929)939-50-70 Ольга
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- Для красивых ремонтов!
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