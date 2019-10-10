Дрессировочный центр для собак «Follow Me» 10.10.2019 Дрессировочный центр для собак «Follow Me»

У вас есть собака? Тогда вы по адресу!

Дрессировочный центр «FollowMe» оказывает широкий спектр услуг для пушистых клиентов и их владельцев.

Каждый месяц в клубе проводятся интересные семинары.

Дрессировка щенка и взрослой собаки

  • Работа только на положительном подкреплении. Без насилия.
  • Коррекция поведения
  • Занятия в группах и индивидуально
  • Социализация
  • Правильное взаимодействие с собакой
  • И многое другое!

Передержка у инструктора в семье и зооняня

  • Если вы считаете, что вашему любимцу лучше оставаться дома на время вашего отсутствия, то вам подойдут услуги Зооняни!
  • Уезжаете в отпуск, но не с кем оставить Вашего мохнатого друга? Не беда! Дрессировочный Центр «Follow Me» предоставляет услуги по передержке!

Детский сад для щенков

У вас появился щенок, но его не с кем оставить, пока Вы на работе? Тогда скорее звоните! Под присмотром профессионалов вы можете оставить своего щенка в будни с 07:00 до 20:00. Вашего щенка будет ждать много интересного!

Школа «Юного кинолога и собаковода»

  • На занятиях в ДЦ «FollowMe» ваш ребёнок научится правильно воспитывать и ухаживать за своим четвероногим другом!
  • А также в курс входит изучение команд
  • Налаживание контакта «Собака и ребёнок»
  • Анатомия, зоогигиена, уход за собакой, развивающие игры и многое другое!


«Школа Юного Кинолога» БЕСПЛАТНО!!!

Аренда зала

  • Дрессировочный Центр предлагает вам уютное, тёплое, сухое, светлое помещение!
  • Ресепшн, зал с зеркалами и зал без зеркал
  • В аренду зала входит консультация и ответы на все вопросы с администратором клуба, пользование снарядами и многое другое
  • Спешите! Акция в октябре по аренде зала всего 500 рублей в час

Подготовка к выставке

  • Опытные Хендлеры научат вашего питомца правильно и красиво двигаться рысью
  • Подготовят профессиональный показ собаки
  • Скроют минусы и покажут плюсы
  • Показ на выставках любого ранга
  • А также могут научить вас выставлять свою собаку!

Консультация и помощь в выборе питомника и щенка

  • Кинологи клуба помогут подобрать породу именно для вас
  • Расскажут все о породе собаки, интересующая вас
  • Помогут выбрать щенка

Подготовка к сдаче экзамена по нормативу

  • ОКД
  • ВН

Также групповые занятия по:

  • Трюковой дрессировке
  • Фитнес и Массаж для собак
  • Работа по следу
  • Собака-Небояка
  • Защитно-Караульная Служба

И многое другое!

Работа и воспитание с собаками из приюта

Бесплатные занятия для собак, которые обрели дом

Детские праздники

Хотите подарить Вашему ребёнку незабываемый день рождения? Подарите ему время с дрессированными собаками!

  • Опытные Кинологи многое расскажут и покажут детям о собаках
  • Проведут веселые игры
  • А также дети побудут в роли «юных кинологов

Работа с хосписами и детскими домами

На благотворительной основе волонтеры клуба ездят в хосписы и детские дома, чтобы подарить улыбку людям.

ДЦ «FOLLOW ME» находится по адресу: город Зеленоград, Сосновая Аллея, 4с2 (здание Досааф -1 этаж. Ориентир: голубые ворота)
По всем вопросам звоните или пишите: 8(929)939-50-70 Ольга

Группа ВКонтакте

Приходите! Будет интересно!

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