В «Сёме» будут рады принять детей от 1 года в уютные игровые мини-группы, наполненные современными развивающими игрушками и оборудованием, интересными и полезными занятиями. Красивая и эргономичная модульная мебель, правильный режим дня и вкусное питание сделают детство ваших детей ярким и гармоничным.