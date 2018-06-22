МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Доступный детский сад для всех зеленоградцев открывает сеть «Сёма плюс» 22.06.2018 Развивающий центр «Сёма» Реклама

В честь открытия нового филиала ДЦ «СЁМА плюс» в корпусе 1441, предоставляем невероятно выгодное предложение для родителей — скидки на детский сад до 50% во всех филиалах сети*.

В «Сёме» будут рады принять детей от 1 года в уютные игровые мини-группы, наполненные современными развивающими игрушками и оборудованием, интересными и полезными занятиями. Красивая и эргономичная модульная мебель, правильный режим дня и вкусное питание сделают детство ваших детей ярким и гармоничным.

Стоимость групп короткого и полного дня от 13 000 до 20 000 руб (включая питание, занятия).

* Предложение действует только для новых клиентов сети ДЦ «СЁМА плюс».

Количество мест ограничено.

Более подробную информацию можно уточнить у администраторов ДЦ «СЁМА плюс».

Тел: 8 (499) 717-06-16, 8(499) 731-25-74.

https://сёмаплюс.дети/

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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для взрослых и детей с 4 лет
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В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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