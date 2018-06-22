В честь открытия нового филиала ДЦ «СЁМА плюс» в корпусе 1441, предоставляем невероятно выгодное предложение для родителей — скидки на детский сад до 50% во всех филиалах сети*.
В «Сёме» будут рады принять детей от 1 года в уютные игровые мини-группы, наполненные современными развивающими игрушками и оборудованием, интересными и полезными занятиями. Красивая и эргономичная модульная мебель, правильный режим дня и вкусное питание сделают детство ваших детей ярким и гармоничным.
Стоимость групп короткого и полного дня от 13 000 до 20 000 руб (включая питание, занятия).
* Предложение действует только для новых клиентов сети ДЦ «СЁМА плюс».
Количество мест ограничено.
Более подробную информацию можно уточнить у администраторов ДЦ «СЁМА плюс».
Тел: 8 (499) 717-06-16, 8(499) 731-25-74.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июне и всегда
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Интересные коллекции
Приятные цены.