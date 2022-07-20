Искусственный интеллект Diagnocat и современные возможности скрининга — в Центре функциональной стоматологии 20.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Диагностика в стоматологии не стоит на месте — «Центр Функциональной Стоматологии» внедрил в работу новейшую скрининг-программу Diagnocat (Диагнокат).

Что такое Diagnocat

Diagnocat — это искусственный интеллект, независимый эксперт, который с очень высокой точностью описывает все проблемы, которые имеются в полости рта у пациента. Он до минимума исключает возможность ошибки человеческого фактора.

Перед вами выстраивается вся презентация о здоровье полости рта на очень доступном уровне. Состояние всей зубочелюстной системы начиная от эндодонтии (состояние корневых каналов) и до патологий костной ткани.

Diagnocat строит качественный панорамный реформат зубных рядов, а также наглядную визуализацию по каждому зубу, проводит вероятностный скрининг КЛКТ, оценивая качество эндолечения, наличие кариеса и периодонтита, убыль костной ткани и других патологий.

Зачем Diagnocat нужен вам?

  • Diagnocat — это ваш персональный эксперт

  • Вы сразу получаете объективное и независимое мнение о вашем здоровье

  • Высокое качество диагностики гарантировано

  • Все делается быстро — за 5-7 минут

  • Вы сами отлично видите, что именно требует лечения — отчет Diagnocat наглядный и понятный

  • Получаете своевременное, обоснованное и оптимальное лечение

  • Искусственный интеллект точен — не пропустит ни одной проблемы. Он объективен — гипердиагностика исключена!

Как именно проходит диагностика Diagnocat?

Ваше КЛКТ или КТ загружается в программу, дальше искусственный интеллект Diagnocat самостоятельно проанализирует исследование и сформирует отчет о найденных проблемах.

Что вы получите в результате?

  • Наглядный отчет, где цветом отмечены проблемные области, дано полное описание каждого зуба

  • Вы вместе с врачом примете решение о лечении.

Al Diagnocat — Ваш личный эксперт в диагностике!

Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь применяется уникальный междисциплинарный подход, суть которого заключается в следующем: с проблемой пациента работает команда врачей, также привлекаются врачи узкой специализации. В результате каждый клиент получает полную гарантию качественного лечения зубов и протезирования. Клиника работает в корпусе 1557.


Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка.

Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.

Телефоны: 8-495-76-76-746, 8-903-144-99-88.

E-mail: info@zelcfs.ru

Сайт: здесь можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».

Вконтакте

Режим работы: с понедельника по субботу — с 9:00 до 21:00, в воскресенье — с 9:00 до 20:00.

Метки:
медицинские услуги, Центр функциональной стоматологии
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Перекресток» в 14-м микрорайоне закрылся на реконструкцию Новости
Поликлинику в 2-м районе закроют на капитальный ремонт с 25 июля. Куда переведут пациентов и зачем делают ремонт Истории
Искусственный интеллект Diagnocat и современные возможности скрининга — в Центре функциональной стоматологии Реклама
Выселенная из квартиры пенсионерка продолжает жить в подъезде своего дома. После публикации «Зеленоград.ру» вокруг неё началась суета, но почти никто помочь не может (или не хочет) Истории
Почему от зеленоградских очистных сооружений продолжает вонять даже после реконструкции, а загрязнения воздуха как бы нет. И что с этим можно сделать Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Первая аптека сети «Апрель» открылась в Зеленограде Новости
Ищем старожилов деревни Малино — поделитесь своими воспоминаниями и историями Истории
«Руки ВВерх! Бар» знает, что ты будешь делать. Программа на ближайшие две недели Реклама
Ушла из жизни руководитель зеленоградского хора «Верность» Наталья Ненашева Некролог
Электросамокаты зеленоградского завода «Протон» ездят по нашему городу. Мы их протестировали Хайтек
В администрации нового ТЦ на Центральной площади опровергли его открытие 10 августа Новости
Открыт набор на пятую смену Kids Evolution — Покоритель вершин! Реклама
Систему экстренного оповещения проверят в Зеленограде. Могут включать уличные сирены Новости
На пересечении Новокрюковской улицы и проезда в 18-м микрорайоне все-таки поставят светофор. Этим планам больше десяти лет Истории
История МЖК - самого необычного микрорайона Зеленограда Истории
Крючки и спицы японского бренда Tulip — в магазинах «Я сама» Реклама
Спорткомплекс с бассейном возле Дворца творчества почти достроен — смотрите, какой он внутри и снаружи. И какие вопросы остались у местных жителей Истории
Молодого мужчину убили в субботу вечером во дворе 2-го микрорайона. Подозреваемого уже задержали Новости
Большую парковку возле станции Крюково закрыли на реконструкцию. Она станет платной для всех, кроме пассажиров электричек Новости
«Мясной бутик» в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади предлагает большой ассортимент мяса на любой вкус. Сейчас идет акция на индейку, курицу и свинину Реклама
Почему протекает крыша на новой платформе станции Крюково, и когда это закончится. Объясняют строители Ответы
Тротуар, где насмерть сбили человека, перегородили столбиками. Но сделали это не чиновники Истории
Подъезды 4-го микрорайона массово разрисовали рекламой магазина наркотиков. Просим полицию найти «художников» Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру