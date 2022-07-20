Диагностика в стоматологии не стоит на месте — «Центр Функциональной Стоматологии» внедрил в работу новейшую скрининг-программу Diagnocat (Диагнокат).
Diagnocat — это искусственный интеллект, независимый эксперт, который с очень высокой точностью описывает все проблемы, которые имеются в полости рта у пациента. Он до минимума исключает возможность ошибки человеческого фактора.
Перед вами выстраивается вся презентация о здоровье полости рта на очень доступном уровне. Состояние всей зубочелюстной системы начиная от эндодонтии (состояние корневых каналов) и до патологий костной ткани.
Diagnocat строит качественный панорамный реформат зубных рядов, а также наглядную визуализацию по каждому зубу, проводит вероятностный скрининг КЛКТ, оценивая качество эндолечения, наличие кариеса и периодонтита, убыль костной ткани и других патологий.
Diagnocat — это ваш персональный эксперт
Вы сразу получаете объективное и независимое мнение о вашем здоровье
Высокое качество диагностики гарантировано
Все делается быстро — за 5-7 минут
Вы сами отлично видите, что именно требует лечения — отчет Diagnocat наглядный и понятный
Получаете своевременное, обоснованное и оптимальное лечение
Искусственный интеллект точен — не пропустит ни одной проблемы. Он объективен — гипердиагностика исключена!
Ваше КЛКТ или КТ загружается в программу, дальше искусственный интеллект Diagnocat самостоятельно проанализирует исследование и сформирует отчет о найденных проблемах.
Наглядный отчет, где цветом отмечены проблемные области, дано полное описание каждого зуба
Вы вместе с врачом примете решение о лечении.
Al Diagnocat — Ваш личный эксперт в диагностике!
Зеленоградский «Центр функциональной стоматологии» — это клиника, отличающаяся своими прогрессивными взглядами и одновременно сугубо научным подходом к современной стоматологии. Лечение зубов проводится с использованием самой современной и передовой лечебно-диагностической аппаратуры по международным протоколам. Здесь применяется уникальный междисциплинарный подход, суть которого заключается в следующем: с проблемой пациента работает команда врачей, также привлекаются врачи узкой специализации. В результате каждый клиент получает полную гарантию качественного лечения зубов и протезирования. Клиника работает в корпусе 1557.
Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка.
Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.
Телефоны: 8-495-76-76-746, 8-903-144-99-88.
E-mail: info@zelcfs.ru
Сайт: здесь можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».
Режим работы: с понедельника по субботу — с 9:00 до 21:00, в воскресенье — с 9:00 до 20:00.