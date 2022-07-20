Что такое Diagnocat

Diagnocat — это искусственный интеллект, независимый эксперт, который с очень высокой точностью описывает все проблемы, которые имеются в полости рта у пациента. Он до минимума исключает возможность ошибки человеческого фактора.

Перед вами выстраивается вся презентация о здоровье полости рта на очень доступном уровне. Состояние всей зубочелюстной системы начиная от эндодонтии (состояние корневых каналов) и до патологий костной ткани.

Diagnocat строит качественный панорамный реформат зубных рядов, а также наглядную визуализацию по каждому зубу, проводит вероятностный скрининг КЛКТ, оценивая качество эндолечения, наличие кариеса и периодонтита, убыль костной ткани и других патологий.