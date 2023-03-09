Что можно узнать, пройдя дистанционные курсы сметчиков

1. Грамотное и правильное определение ситуаций, в которых следует применять расценки ФЕР и расценки ТЕР. Подобный вопрос довольно часто встречается на специализированных форумах, однако к решению подходят лишь применительно к конкретной ситуации, в то время, как на обучении специалист получит четкий алгоритм решения широкого спектра аналогичных проблем.

2. Определение категории ресурса — материал или оборудование. Порой ситуация не вызывает сомнений — провод, идущий в комплекте с прибором, является единой статьей расходов. Но нередко определить бывает значительно сложнее. В таком случае допустимо использовать памятку с особенностями, присущими оборудованию:

технический паспорт или гарантийный талон

необходимость ремонта при поломке

возможность подсчета в штуках при постановке на бухгалтерский учет и невозможность списания по категории «материалы».

3. Учет различий между реальными/ рыночными ценами ресурсов и указанными в нормативных справочниках. Данный нюанс требует от инженера постоянного мониторинга цен на товары, а также постоянного использования прайсов. Использование этой информации доступно слушателям дистанционных курсов сметчиков.

4. Умение осмечивать каждый отдельный этап строительных работ. Следует помнить, что этапы имеют такое огромное число тонкостей и особенностей, что для качественного выполнения данного пункта следует пройти специальные курсы сметчиков, найти которые возможно на образовательном портале cabinet.one.

5. Составление сметы с учетом работ определенного вида/ на определенном объекте. Примером может служить осмечивание работ по обслуживанию автомобильной дороги. Расходы, которые следует заложить в смету:

цена на реагенты от наледи, необходимость их производства или покупки, а также приобретения рецептуры и заключение соответствующего договора с разработчиком

составление точного описания работ, соответствующее нормативному

учет необходимости периодической повторной обработки

пересчет расходов на каждый вид работ.

6. создавать шифр для тех товаров, которые не учтены в сборнике сметных цен. В такой ситуации преподаватели дают рабочий алгоритм создания шифра, содержащего не только данные о товаре, но и о месте и дате производства, сведения о производителе. Кроме того, необходимо учесть ситуации, когда возможно использовать в шифре ноли.

7. Учет региональных особенностей строительства. Очевидно, что смета на строительство в пустынном регионе будет существенно отличаться от сметы на строительство в условиях крайнего Севера. При это важно учесть все статьи расходов, от логистики и обеспечения жильем рабочих, до необходимости вывоза мусора и его утилизацию.

Продолжать список преимуществ можно достаточно долго, однако и приведенных достаточно для того, чтоб понять необходимость повышения квалификации инженером-сметчиком.

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