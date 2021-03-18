Детский развивающий центр «Талант-клуб» — это уникальное пространство созданное для умственного и творческого развития ваших детей от 5 до 17 лет. Тренировка памяти и внимания, и конечно получение нового опыта и знаний для ваших детей. Здесь каждый найдет занятие по душе.

«Талант клуб» это прежде всего:

Образовательная лицензия

Опытные педагоги и преподаватели;

Комфортные аудитории;

Сертификаты о прохождении курса дисциплин;

Небольшие группы

Индивидуальное обучение.



Детский «Талант-Клуб» находится в центре Зеленограда, и успешно работает для ваших детей уже 6 лет Для родителей предусмотрена комфортная зона ожидания и большая парковка.

«Талант-Клуб» набирает детей на курсы блогера-видеографа, подготовки к школе и английского языка.