Детский развивающий центр «Талант-клуб» — это уникальное пространство созданное для умственного и творческого развития ваших детей от 5 до 17 лет. Тренировка памяти и внимания, и конечно получение нового опыта и знаний для ваших детей. Здесь каждый найдет занятие по душе.
«Талант клуб» это прежде всего:
- Образовательная лицензия
- Опытные педагоги и преподаватели;
- Комфортные аудитории;
- Сертификаты о прохождении курса дисциплин;
- Небольшие группы
- Индивидуальное обучение.
Детский «Талант-Клуб» находится в центре Зеленограда, и успешно работает для ваших детей уже 6 лет Для родителей предусмотрена комфортная зона ожидания и большая парковка.
«Талант-Клуб» набирает детей на курсы блогера-видеографа, подготовки к школе и английского языка.
- Ваш ребенок научится профессионально снимать и монтировать ролики для YouTube.
- Ему расскажут и покажут, как правильно и эффективно работать с социальными сетями.
- Он не будет бояться камеры, и начнет виртуозно импровизировать в кадре, научиться быть раскованным и артистичным.
- Во время курса дети адаптируются к работе в большой команде.
- Совместно с педагогом дети распределяют роли и зоны ответственности в команде.
Что будут изучать?
- профессия блогер (кто такие блогеры, какие виды блогов бывают)
- инструменты видеоблогера (что использует блогер для съемки видео)
- подготовка к созданию собственного видео (написание сценария, раскадровки и подбор локации для съемки видео)
- настройка камеры для съемки видео
- настройка света для создания видео
- как записывать качественный звук для видео
Что будут делать?
- снимать собственные ролики для YouTube и других соцсетей
- учиться не бояться камеры и публики
- снимать видео в разных условиях с разными источниками света (студийная съемка, съемка на улице)
- изучать профессиональную монтажную программу ADOBE PREMIERE PRO
- запускать собственный YouTube канал
Занятия в центре проходят в интересном и активном формате. Играя, дети получают навыки и знания, необходимые для успешного обучения в школе. А также приучаются к коллективной работе, учатся дружить и слушать учителя.
Преподаватели центра формируют интерес к языку и развивают языковые навыки у детей. Учат красиво говорить на английском с правильным произношением. Также ребенок научится:
- понимать английскую речь и быстро отвечать на простые вопросы собеседника;
- снимать языковой барьер и страх перед общением;
- расширит свой кругозор, улучшит память и внимание.
Спишите, количество мест ограничено! В группу набирается не более шести человек.
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4. Бизнес-центр, 3 этаж
Более развернутую информацию по интересующему направлению можно получить по телефону: 8-925-090-26-34 (Сергей)
Сайт: talent-club.ru
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