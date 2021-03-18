Детский развивающий центр «Талант-клуб» приглашает детей на курсы: блогер-видеограф, английский и подготовка к школе 18.03.2021 Детский развивающий центр «Талант-клуб»

Детский развивающий центр «Талант-клуб» — это уникальное пространство созданное для умственного и творческого развития ваших детей от 5 до 17 лет. Тренировка памяти и внимания, и конечно получение нового опыта и знаний для ваших детей. Здесь каждый найдет занятие по душе.

«Талант клуб» это прежде всего:

  • Образовательная лицензия
  • Опытные педагоги и преподаватели;
  • Комфортные аудитории;
  • Сертификаты о прохождении курса дисциплин;
  • Небольшие группы
  • Индивидуальное обучение.


Детский «Талант-Клуб» находится в центре Зеленограда, и успешно работает для ваших детей уже 6 лет Для родителей предусмотрена комфортная зона ожидания и большая парковка.

«Талант-Клуб» набирает детей на курсы блогера-видеографа, подготовки к школе и английского языка.

Юный блогер-видеограф

  • Ваш ребенок научится профессионально снимать и монтировать ролики для YouTube.
  • Ему расскажут и покажут, как правильно и эффективно работать с социальными сетями.
  • Он не будет бояться камеры, и начнет виртуозно импровизировать в кадре, научиться быть раскованным и артистичным.
  • Во время курса дети адаптируются к работе в большой команде.
  • Совместно с педагогом дети распределяют роли и зоны ответственности в команде.

Abit.TV/youtube.com

Что будут изучать?

  • профессия блогер (кто такие блогеры, какие виды блогов бывают)
  • инструменты видеоблогера (что использует блогер для съемки видео)
  • подготовка к созданию собственного видео (написание сценария, раскадровки и подбор локации для съемки видео)
  • настройка камеры для съемки видео
  • настройка света для создания видео
  • как записывать качественный звук для видео

Что будут делать?

  • снимать собственные ролики для YouTube и других соцсетей
  • учиться не бояться камеры и публики
  • снимать видео в разных условиях с разными источниками света (студийная съемка, съемка на улице)
  • изучать профессиональную монтажную программу ADOBE PREMIERE PRO
  • запускать собственный YouTube канал

Занятия для детей от 5 лет «Подготовка к школе»

Занятия в центре проходят в интересном и активном формате. Играя, дети получают навыки и знания, необходимые для успешного обучения в школе. А также приучаются к коллективной работе, учатся дружить и слушать учителя.

Abit.TV/youtube.com
Группа по изучению английского языка для детей

Преподаватели центра формируют интерес к языку и развивают языковые навыки у детей. Учат красиво говорить на английском с правильным произношением. Также ребенок научится:

  • понимать английскую речь и быстро отвечать на простые вопросы собеседника;
  • снимать языковой барьер и страх перед общением;
  • расширит свой кругозор, улучшит память и внимание.

Спишите, количество мест ограничено! В группу набирается не более шести человек.

Детский развивающий центр «Талант-клуб»

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4. Бизнес-центр, 3 этаж
Более развернутую информацию по интересующему направлению можно получить по телефону: 8-925-090-26-34 (Сергей)
Сайт: talent-club.ru
Инстаграм
Фейсбук
Вконтакте
taplink.cc/talentclub5

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Метки:
савелкинский проезд, Талант
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