Дети 4-5 лет: учиться или играть? Учиться играя — на уроках по интеллектуальному развитию в «Kinder Холл» 09.10.2023 Реклама ИП ЛОГИНОВА С.С, ИНН 504410156059, erid:LatgC3G7j

В этом возрасте дети уже многое умеют и еще большему учатся. У детей совершенствуется ориентация в пространстве, возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание и развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Так же изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Возрастает активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы.

И именно в этом возрасте мы можем начать знакомить ребенка с буквами и слогами. Ведущая деятельность — игровая, поэтому никакой учебной мотивации ещё нет и быть не может. Это означает, что все занятия в этом возрасте должны проходить в игровой форме.

Если вы хотите узнать, как проходят подобные занятия, приходите на пробные уроки по интеллектуальному развитию в «Kinder Холл». Обучение проводит педагог Свиридова Ольга Владимировна, которая расскажет вам более подробно обо всех особенностях и методике, применяемой на занятиях.

Адрес: МЖК, корпус 533 (вход около озон)

Сайт, Телеграм, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
Интеллектуальное развитие для детей
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