Еще не все!

Весь сентябрь на профилактическое и терапевтическое, а также на хирургическое лечение действует скидка 12%*.



*Скидки не суммируются с другими акциями. Скидка предоставляется всем, кто впервые обратился в Центр Функциональной Стоматологии.



А в день торжества — 30 сентября, вас ждут на бесплатную консультацию специалисты:

Врач-ортодонт Гусева Е.И.

Врач-терапевт Беляева А.А.

Врач терапевт-ортопед Попова Г. А.

Врач-ортопед Старжевский И.А.

Угощения, подарки и хорошее настроение — гарантируются!

Подробности — на сайте ЦФС.