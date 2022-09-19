Центру Функциональной Стоматологии — 12 лет! В честь годовщины — призы, скидки на лечение, бесплатные консультации специалистов 19.09.2022 ZELENOGRAD.RU

30 сентября Центр Функциональной Стоматологии будет праздновать своё 12-летие. В этот день ЦФС разыграет призы в соцсетях, а пациенты смогут получить бесплатную консультацию у терапевтов и ортодонтов клиники. Весь сентябрь — скидки на лечение.

Призы

30 сентября в прямом эфире будут разыграны 3 сертификата самым активным участникам:

  1. Романтический ужин на двоих в уютном и атмосферном ресторане со вкусной кухней.
  2. Два билета в театр.
  3. Сертификат в салон красоты парикмахерского искусства и бьюти предложений.

Условия

  • Записать 15-секундное видеопоздравление и выложить его в соцсеть с хештегом #желаюцфс
  • Ваша страница должна быть открыта на момент розыгрыша
  • Написать отзыв о ЦФС на любом отзовике: Яндекс, ДокТу, Zoon, 2gis, Google, Otzyvy.Online, НаПоправку
  • Скриншот отзыва прислать на почту: zelcfs1557@mail.ru или zelcfs@mail.ru

Участникам будет присваиваться порядковый номер, и победителя определят рандомно.

Еще не все!

Весь сентябрь на профилактическое и терапевтическое, а также на хирургическое лечение действует скидка 12%*.

*Скидки не суммируются с другими акциями. Скидка предоставляется всем, кто впервые обратился в Центр Функциональной Стоматологии.

А в день торжества — 30 сентября, вас ждут на бесплатную консультацию специалисты:

  • Врач-ортодонт Гусева Е.И.
  • Врач-терапевт Беляева А.А.
  • Врач терапевт-ортопед Попова Г. А.
  • Врач-ортопед Старжевский И.А.

Угощения, подарки и хорошее настроение — гарантируются!

Подробности — на сайте ЦФС.

Разделите праздник с «Центром Функциональной Стоматологии» и записывайтесь на прием!

Адрес: корпус 1557
Телефон: 8-495-76-76-746

Метки:
Центр функциональной стоматологии
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Удалось дать веру, что совместными усилиями проблемы нашего района можно решить». Какие планы у кандидатов, проигравших муниципальные выборы. Поговорили с теми, кто показал лучшие результаты Истории
Центру Функциональной Стоматологии — 12 лет! В честь годовщины — призы, скидки на лечение, бесплатные консультации специалистов Реклама
Выставка-пристройство кошек и собак из зеленоградского приюта — 24 и 25 сентября в КЦ «Зеленоград» Афиша
Где сделать прививку от гриппа в взрослым и детям. Какие вакцины используют Ответы
Пьяный заборчик установили возле Крюковской площади Жизнь
В ТЦ «Савёлки» открылись танцевальная студия, балетная школа, воркаут-центр и продуктовый магазин И ещё есть свободные помещения — в центре города по очень низкой цене Реклама
«Весь год плачу за отопление, но не могу им пользоваться, когда мне это нужно». Большинство читателей «Зеленоград.ру» считают, что надо изменить регламент включения отопления. Вот что они говорят Истории
Как отказаться от коллективной телевизионной антенны, сэкономить три тысячи в год и не ездить при этом в Москву. Обновленная инструкция «Зеленоград.ру» Гид
Префект заявил, что жители 17-го микрорайоны сами виноваты в проблеме с парковками. Жители: «Анатолий Николаевич, кто же вам такие данные на стол кладёт?» Истории
«Я приезжаю, такой большой и грозный». Зеленоградский тренер предлагает защиту детям, которых травят ровесники. Мы с ним поговорили Истории
Ровно 57 лет назад открылся кинотеатр «Электрон». Рассказываем его историю: как проект на листочке в клеточку стал одним из символов Зеленограда Истории
Хореографическая студия «Большой Балет» — занятия по методике «без травм и слез» Реклама
Барбершопу TopGun в Зеленограде — восемь лет. В чем секрет успеха? Реклама
Что обещал Собянин после осмотра станции Крюково: стоимость в два раза меньше, частота движение в четыре раза чаще. Но к этим обещаниям есть вопросы Разбор
Крюково 1960-х: любительская фотография, футбол и лыжные прогулки, дом и огород, друзья и родители — в воспоминаниях местного жителя Николая Нибура Истории
Онкобольным будут продлевать рецепты удаленно — зеленоградцам не придется ездить за этим в Москву и область. Как это работает и почему этого недостаточно Новости
Как сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников (обновили инструкцию) Гид
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» в МИЭТе 17 и 24 сентября
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: коробки для круглой и квадратной пиццы, печать на камне и стекле, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации Истории
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Партнёрский материал
Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру