30 сентября Центр Функциональной Стоматологии будет праздновать своё 12-летие. В этот день ЦФС разыграет призы в соцсетях, а пациенты смогут получить бесплатную консультацию у терапевтов и ортодонтов клиники. Весь сентябрь — скидки на лечение.
30 сентября в прямом эфире будут разыграны 3 сертификата самым активным участникам:
- Романтический ужин на двоих в уютном и атмосферном ресторане со вкусной кухней.
- Два билета в театр.
- Сертификат в салон красоты парикмахерского искусства и бьюти предложений.
- Записать 15-секундное видеопоздравление и выложить его в соцсеть с хештегом #желаюцфс
- Ваша страница должна быть открыта на момент розыгрыша
- Написать отзыв о ЦФС на любом отзовике: Яндекс, ДокТу, Zoon, 2gis, Google, Otzyvy.Online, НаПоправку
- Скриншот отзыва прислать на почту: zelcfs1557@mail.ru или zelcfs@mail.ru
Участникам будет присваиваться порядковый номер, и победителя определят рандомно.
Весь сентябрь на профилактическое и терапевтическое, а также на хирургическое лечение действует скидка 12%*.
*Скидки не суммируются с другими акциями. Скидка предоставляется всем, кто впервые обратился в Центр Функциональной Стоматологии.
А в день торжества — 30 сентября, вас ждут на бесплатную консультацию специалисты:
- Врач-ортодонт Гусева Е.И.
- Врач-терапевт Беляева А.А.
- Врач терапевт-ортопед Попова Г. А.
- Врач-ортопед Старжевский И.А.
Угощения, подарки и хорошее настроение — гарантируются!
Подробности — на сайте ЦФС.
Разделите праздник с «Центром Функциональной Стоматологии» и записывайтесь на прием!
Адрес: корпус 1557
Телефон: 8-495-76-76-746