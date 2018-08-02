Центр функциональной стоматологии приглашает на работу медицинскую сестру.

«Центр Функциональной Стоматологии» — клиника полного цикла, оказывает весь спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия, реабилитация. Очень важно то, что практикуется междисциплинарный подход.

Суть междисциплинарного подхода в следующем: с проблемой пациента работает не один доктор — а команда специалистов. При необходимости к диагностике и лечению привлекаются врачи узкой специализации: челюстно-лицевой хирург, хирург-пародонтолог, невролог, остеопат — и другие профессионалы. В результате такого подхода видна полная и всесторонняя картина состояния здоровья пациента, а это — гарантия успешного лечения зубов или протезирования. В сложных случаях возможна работа с ассистентами в четыре или даже в шесть рук — это значительно уменьшает продолжительность операции и, вместе с тем, увеличивает точность различных лечебных манипуляций. Немаловажен и тот факт, что в клинике проводится программа по комплексной реабилитации пациентов, направленная на скорейшее восстановление всех функций после сложного лечения или протезирования.

Современное высокотехнологичное оборудование, новейшие методики лечения и протезирования зубов, врачи разных специальностей, но одинаково высокой квалификации. «Мы отличаемся» — это девиз, и это — главный довод в пользу того, чтобы при любой стоматологической проблеме обратиться в «Центр Функциональной Cтоматологии»