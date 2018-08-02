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Центр функциональной стоматологии приглашает на работу медицинскую сестру 02.08.2018 Центр функциональной стоматологии Реклама

Центр функциональной стоматологии приглашает на работу медицинскую сестру.

В клинике будут рады, если Вы обладаете следующими знаниями/навыками:

  • Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами;
  • Наличие медицинской книжки;
  • Опыт работы с врачом-ортопедом, терапевтом, хирургом-имплантологом, ортодонтом, детским врачом — стоматологом;
  • Как плюс, опыт с врачами смежных направлений;
  • Знание программы «Dental4Windows» будет преимуществом;
  • Ответственность, аккуратность, любовь к работе обязательна!

Задачи:

  • Прием пациентов;
  • Работа с врачом в «4 руки»;
  • Подготовка кабинета к приему;
  • Обеспечение санитарного режима;
  • Ведение документации;

Зарплата от 25 до 50 тыс рублей, график — сменный .

Работодатель: Центр функциональной стоматологии

(495)767-67-46

(926)144-95-02

zelcfs@mail.ru

О клинике:

«Центр Функциональной Стоматологии» — клиника полного цикла, оказывает весь спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия, реабилитация. Очень важно то, что практикуется междисциплинарный подход.

Суть междисциплинарного подхода в следующем: с проблемой пациента работает не один доктор — а команда специалистов. При необходимости к диагностике и лечению привлекаются врачи узкой специализации: челюстно-лицевой хирург, хирург-пародонтолог, невролог, остеопат — и другие профессионалы. В результате такого подхода видна полная и всесторонняя картина состояния здоровья пациента, а это — гарантия успешного лечения зубов или протезирования. В сложных случаях возможна работа с ассистентами в четыре или даже в шесть рук — это значительно уменьшает продолжительность операции и, вместе с тем, увеличивает точность различных лечебных манипуляций. Немаловажен и тот факт, что в клинике проводится программа по комплексной реабилитации пациентов, направленная на скорейшее восстановление всех функций после сложного лечения или протезирования.

Современное высокотехнологичное оборудование, новейшие методики лечения и протезирования зубов, врачи разных специальностей, но одинаково высокой квалификации. «Мы отличаемся» — это девиз, и это — главный довод в пользу того, чтобы при любой стоматологической проблеме обратиться в «Центр Функциональной Cтоматологии»

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