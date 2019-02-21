Центр функциональной стоматологии приглашает на работу ассистента стоматолога и медсестру в стерилизационный кабинет 21.02.2019 Центр функциональной стоматологии Реклама

Центр функциональной стоматологии приглашает на работу ассистента стоматолога и медсестру в стерилизационный кабинет

Ассистент врача-стоматолога

Задачи:

  • Прием пациентов
  • Работа с врачом в «4 руки»
  • Подготовка кабинета к приему
  • Обеспечение санитарного режима
  • Ведение документации

Мы будем рады, если Вы обладаете следующими знаниями/навыками:

  • Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами
  • Наличие медицинской книжки
  • Опыт работы с врачом-ортопедом, терапевтом, хирургом-имплантологом, ортодонтом, детским врачом — стоматологом
  • Как плюс, опыт с врачами смежных направлений
  • Знание программы «Dental4Windows» будет преимуществом
  • Ответственность, аккуратность
  • Любовь к работе обязательна!

Мы предлагаем:

  • График работы: сменный, не менее 3-4 смен в неделю, с 9.00 до 21.00
  • Конкурентная заработная плата
  • Повышение квалификации за счет компании
  • Возможность дополнительного заработка
  • Предоставление форменной/спец. одежды
  • Работа с передовым стоматологическим оборудованием и отличной командой профессионалов
  • Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в Центре функциональной стоматологии.

Для записи на собеседование просим Вас обратиться к нашим администраторам.

Зеленоград, корпус 1557, помещение 12

Телефон: +7(495)767-67-46
Электронная почта:info@zelcfs.ru
График работы: пн-сб с 9:00—21:00, вс.с 9:00-20:00

https://zelcfs.ru/

Медицинская сестра в стерилизационный кабинет (ЦСО)

Обязанности:

  • прием инструментария, белья и др. материалов
  • предстерилизационная очистка медицинских изделий
  • проведение контроля качества предстерилизационной обработки
  • подготовка упаковочного материала и упаковка инструментов
  • подготовка паровых стерилизаторов к работе (размещение индикаторов качества паровой стерилизации, программирование цикла стерилизации)
  • загрузка и выгрузка инструментов
  • раскладка стерильного материала на стеллажи согласно требованиям
  • ведение медицинской документации
  • контроль работоспособности оборудования ЦСО
  • соблюдение правил проведения дезинфекционных и уборочных работ

Требования:

  • Сертификат сестринское дело в ЦСО либо сертификат Cестринское дело, действующий в течение 5 лет после окончания колледжа
  • опыт работы в ЦСО
  • Соблюдение медицинской этики

Условия:

  • График работы: сменный с 9.00 до 21.00
  • Конкурентная заработная плата
  • Возможность дополнительного заработка
  • Предоставление форменной/спец. одежды
  • Работа в отличной команде профессионалов
  • Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в Центре функциональной стоматологии.

Заработная плата по результатам собеседования.

Для записи на собеседование просим Вас обратиться к нашим администраторам.

Зеленоград, корпус 1557, помещение 12

Телефон: +7(495)767-67-46
Электронная почта:info@zelcfs.ru
График работы: пн-сб с 9:00—21:00, вс.с 9:00-20:00

https://zelcfs.ru/

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