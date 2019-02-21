Центр функциональной стоматологии приглашает на работу ассистента стоматолога и медсестру в стерилизационный кабинет
Задачи:
- Прием пациентов
- Работа с врачом в «4 руки»
- Подготовка кабинета к приему
- Обеспечение санитарного режима
- Ведение документации
Мы будем рады, если Вы обладаете следующими знаниями/навыками:
- Среднее медицинское образование (сестринское дело) с действующими сертификатами
- Наличие медицинской книжки
- Опыт работы с врачом-ортопедом, терапевтом, хирургом-имплантологом, ортодонтом, детским врачом — стоматологом
- Как плюс, опыт с врачами смежных направлений
- Знание программы «Dental4Windows» будет преимуществом
- Ответственность, аккуратность
- Любовь к работе обязательна!
Мы предлагаем:
- График работы: сменный, не менее 3-4 смен в неделю, с 9.00 до 21.00
- Конкурентная заработная плата
- Повышение квалификации за счет компании
- Возможность дополнительного заработка
- Предоставление форменной/спец. одежды
- Работа с передовым стоматологическим оборудованием и отличной командой профессионалов
- Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в Центре функциональной стоматологии.
Для записи на собеседование просим Вас обратиться к нашим администраторам.
Зеленоград, корпус 1557, помещение 12
Телефон: +7(495)767-67-46
Электронная почта:info@zelcfs.ru
График работы: пн-сб с 9:00—21:00, вс.с 9:00-20:00
Обязанности:
- прием инструментария, белья и др. материалов
- предстерилизационная очистка медицинских изделий
- проведение контроля качества предстерилизационной обработки
- подготовка упаковочного материала и упаковка инструментов
- подготовка паровых стерилизаторов к работе (размещение индикаторов качества паровой стерилизации, программирование цикла стерилизации)
- загрузка и выгрузка инструментов
- раскладка стерильного материала на стеллажи согласно требованиям
- ведение медицинской документации
- контроль работоспособности оборудования ЦСО
- соблюдение правил проведения дезинфекционных и уборочных работ
Требования:
- Сертификат сестринское дело в ЦСО либо сертификат Cестринское дело, действующий в течение 5 лет после окончания колледжа
- опыт работы в ЦСО
- Соблюдение медицинской этики
Условия:
- График работы: сменный с 9.00 до 21.00
- Конкурентная заработная плата
- Возможность дополнительного заработка
- Предоставление форменной/спец. одежды
- Работа в отличной команде профессионалов
- Для сотрудников и их родственников действует система скидок на услуги в Центре функциональной стоматологии.
Заработная плата по результатам собеседования.
Для записи на собеседование просим Вас обратиться к нашим администраторам.
Зеленоград, корпус 1557, помещение 12
Телефон: +7(495)767-67-46
Электронная почта:info@zelcfs.ru
График работы: пн-сб с 9:00—21:00, вс.с 9:00-20:00
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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