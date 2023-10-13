Бренд JAECOO выходит на российский рынок и представляет свою первую модель JAECOO J7 13.10.2023 Реклама ООО «АВТОДИН-МОТОРС», ИНН 5044120449, erid:LatgBxpbU

29 сентября 2023 года в Москве объявлен старт продаж нового кроссовера JAECOO J7. Новинка сочетает в себе целый набор инновационных технологий и первоклассных внедорожных возможностей. В России кроссоверы представлены с передним и полным приводом. Клиентам доступен выбор между четырьмя комплектациями: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

В базовой версии Lifestyle JAECOO J7 имеет весь необходимый функционал и широкий перечень базового оборудования. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти. Также предусмотрены функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с ключа, центральный замок с дистанционным управлением и возможностью удаленного прогрева двигателя, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия. Дополнительный комфорт обеспечивают качественные материалы отделки салона, круиз-контроль, система Start-Stop, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками. Водителю доступен выбор из нескольких режимов движения в зависимости от сложности и изменения дорожных и климатических условий. Цены на JAECOO J7 в исполнении Lifestyle стартуют от 2 999 900 рублей.

Новинка в комплектации Ultimate отличается наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home и автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше. Кроме того, автомобиль в более продвинутой версии дополнен подушкой безопасности для коленей водителя, индикатором превышения скорости, проекционным HUD-дисплеем, умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров. Перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функциями распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки. Стоимость кроссовера в комплектации Ultimate начинается с 3 229 900 рублей.

Комплектация Active во многом схожа базовой версией Lifestyle, однако в этой комплектации новинка оснащается эффективной системой полного привода. Цена на JAECOO J7 в комплектации Active в дилерских центрах бренда начинается с отметки 3 269 900 рублей.

Кроссовер в топовом исполнении Supreme соответствует комплектации Ultimate и дополняется системой интеллектуального полного привода. Интеллектуальная система ARDIS — All Road Drive Intelligent System — позволяет кроссоверу бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и погодных условий. Водителю доступны семь режимов движения для максимальной уверенности в любых условиях: экономичный, стандартный, спортивный, внедорожный, а также режимы для езды по снегу, песку и грязи. Цены на JAECOO J7 в исполнении Supreme начинаются от 3 409 900 рублей.

Кроссовер JAECOO J7 во всех комплектациях оснащен высокопроизводительным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 186 л.с. Пиковый крутящий момент, равный 275 Нм, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В качестве трансмиссии задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 км.

Презентация бренда JAECOO в России и премьера первой модели JAECOO J7 состоялась в Москве 28 сентября при поддержке «Росбанка» и собрала около 100 известных лидеров мнений и журналистов.

Всю необходимую информацию о бренде и моделях JAECOO можно узнать у представителей официального дилера «Автодин Зеленоград».

Телефон: 8-495-292-41-24

Веб-сайт, Телеграм, Вконтакте

Метки:
автомобиль, "автодин зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Две машины столкнулись перед светофором из-за резкого торможения. Некоторые водители винят в этом эксперимент по отключению мигающего зеленого Новости
Абонементы на проезд по М-11 подорожают с 16 октября Новости
Бренд JAECOO выходит на российский рынок и представляет свою первую модель JAECOO J7 Реклама
Адреса зеленоградских новостроек с трудом находят коммунальные и экстренные службы — они оказались привязаны к улицам, а не к микрорайонам Новости
Началась подготовка к благоустройству возле горбольницы. Обещают добавить места для парковки Новости
Гонг-релаксация в Зеленограде — по субботам с музыкантом-импровизатором Олегом Слуцким Афиша
Квест по добыче питьевой воды устроил «Жилищник». В компании так и не научились нормально оповещать людей про аварии и плановые работы Новости
Число мигрантов в Зеленограде выросло за год на полторы тысячи человек Новости
Отопление в здании нового вокзала в Крюково включат только в конце октября — начале ноября Новости
Набор в Международный Университет Психолого-педагогических инноваций (МУППИ) — открыто отделение в Зеленограде Реклама
Мошенники обходят квартиры и продают огнетушители в четыре раза дороже обычной цены. Они остаются безнаказанными по меньшей мере второй год Новости
Бесплатные тренировки по фитнесу проходят осенью на двух зеленоградских площадках. Вот места и расписание занятий Новости
Уютный закуток в поезде МЦД устроили неизвестные Новости
Открылась долгожданная пончиковая в 17-м микрорайоне — очень вкусный и небольшой бизнес, но с открытой и большой душой! Реклама
Пойманного граффитчика наказали самым мелким штрафом и службой в армии Новости
Магазин авторских платьев Ольги Гринюк открылся в ТЦ «Fashion House Аутлет Шереметьево» — разыгрывается 3 сертификата на покупки в магазине Реклама
Без отопления до сих пор сидят жители новостройки в 9-м микрорайоне. Возможно, «Жилищник» не умеет обслуживать новые отопительные системы Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 27 сентября по 29 октября в ДК «Метролог» Реклама
Парк «Ровесник» остался без освещения до весны. Некоторые жители боятся ходить там в темноте Новости
ГБУ «Талисман»: объединение четырех зеленоградских спортивно-досуговых центров и много интересных направлений Реклама
Власти не оставляют попыток построить спортивный комплекс в 11-м микрорайоне. Не получается уже десять лет Новости
«Дом лани» не будут закрывать на период гона — для защиты посетителей на смотровой площадке сделали дополнительное ограждение Новости
Студия коррекции фигуры ЭСТЕТТИКА ГОЛУБОЕ — дарит подарки Реклама
Две группы подростков подрались в кафе магазина «Перекресток». Местные жалуются, что они оккупировали это кафе и люди не могут поесть Новости
Вакансии упаковщиков на склад (расфасовка сыпучих продуктов) — до 3000 в день Реклама
Ресторан «Дюшес» расширит свою летнюю террасу более чем в десять раз. И сделает на берегу пруда летний сад Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 14 октября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Ремонт моста на Ленинградском шоссе планируют закончить 19 ноября Новости
Гастроскопия и колоноскопия во сне или наяву у доктора Наседкина Реклама
Голубое перестанет быть деревней Новости
До 35% скидки на тайский массаж — приходите в новый спа-салон «БалиТай» в ТЦ «Савелки» Реклама
Видеодомофон с управлением через приложение «Электронный дом» предлагают поставить жителям Зеленограда Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления женских, мужских шапок, перчаток. Скидки на летнюю коллекцию Реклама
Спектакль «Динозавр по имени Игу» от театра кукол «ПРИВЕТ!» — 15 октября в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Ушел из жизни зеленоградец Жан Жужков — КВНщик, инженер и биохакер Новости
Студия восстановительного фитнеса TEL.O.V приглашает на занятия в группах и индивидуально Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру