В базовой версии Lifestyle JAECOO J7 имеет весь необходимый функционал и широкий перечень базового оборудования. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти. Также предусмотрены функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с ключа, центральный замок с дистанционным управлением и возможностью удаленного прогрева двигателя, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия. Дополнительный комфорт обеспечивают качественные материалы отделки салона, круиз-контроль, система Start-Stop, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками. Водителю доступен выбор из нескольких режимов движения в зависимости от сложности и изменения дорожных и климатических условий. Цены на JAECOO J7 в исполнении Lifestyle стартуют от 2 999 900 рублей.

Новинка в комплектации Ultimate отличается наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home и автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше. Кроме того, автомобиль в более продвинутой версии дополнен подушкой безопасности для коленей водителя, индикатором превышения скорости, проекционным HUD-дисплеем, умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров. Перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функциями распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки. Стоимость кроссовера в комплектации Ultimate начинается с 3 229 900 рублей.

Комплектация Active во многом схожа базовой версией Lifestyle, однако в этой комплектации новинка оснащается эффективной системой полного привода. Цена на JAECOO J7 в комплектации Active в дилерских центрах бренда начинается с отметки 3 269 900 рублей.

Кроссовер в топовом исполнении Supreme соответствует комплектации Ultimate и дополняется системой интеллектуального полного привода. Интеллектуальная система ARDIS — All Road Drive Intelligent System — позволяет кроссоверу бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и погодных условий. Водителю доступны семь режимов движения для максимальной уверенности в любых условиях: экономичный, стандартный, спортивный, внедорожный, а также режимы для езды по снегу, песку и грязи. Цены на JAECOO J7 в исполнении Supreme начинаются от 3 409 900 рублей.